教育局推2,000萬元網上學習補充津貼　支援有經濟需要中小學生

▲ 疫情下網上教學成新常態。（資料圖片）

疫情下全港中小學及幼稚園暫時能進行半日面授課堂，網上教學成新常態。教育局今日（10日）宣布推出「支援有經濟需要學生上網學習補充津貼」，每所學校獲發的「補充津貼」，將按受惠學生人數計算，以每人800元為單位，再加上10%額外應變撥款，預算總開支約2,000萬元。

教育局局長楊潤雄今在社交平台發帖表示，日前跟校長代表會面，指學界認同疫情為學校帶來學與教的「新常態」，電子學習是同學的新機遇，也是新挑戰。

他提及，有經濟需要的學生在電腦設備和上網服務方面都需要支援，而政府現正透過關愛基金資助清貧中小學生購買流動電腦裝置，以及通過學資處及社署發放「上網費津貼」，支援合資格學生使用市場上基本互聯網服務。

不過，他指部分學生仍因居住環境所限，而未能獲得固網上網服務，要使用無線上網的話，則需要額外設備的支援。考慮到上述學生的需要，教育局決定推出補充津貼，學校可運用用作購買WiFi蛋及提供流動數據卡，供有需要的學生在家進行電子學習時使用，冀所有學生都能把握學習的機會，戰勝疫情的挑戰。

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記者：馮琪雅