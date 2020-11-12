空姐、主播教路 轉換跑道開展自主人生

面對無薪假、減薪、裁員潮湧至，令不少人反思如何將危機轉化成機遇，轉型開拓新出路。前空姐蔣伊雯（Carrie）和前主播葉昇瓚（Daniel）就先後跳出舒適圈，成功轉型成為保險財策顧問，開展第二職涯。

香港人口嚴重老化，對退休和醫療保障需求日增。據保險業監管局公布的2019年香港保險業務統計數字顯示，年內毛保費總額達5,669億港元，按年上升10.2%，可以預期未來市場對保險代理的需求將不斷增加，機遇亦愈來愈多。

Carrie：自身經驗 造就成功舞台

Carrie當了12年空姐，曾視之為終身事業，「當時很喜歡當空姐，享受周圍飛又沒壓力，但當了媽媽後，希望將重心放在家庭。機緣巧合下認識了保險業，很喜歡這行業的工作彈性，因而毅然決定轉任保險財策顧問，創立屬於自己的事業。」

任職空姐的經驗為Carrie帶來轉型優勢，每趟飛行都會接觸不同的旅客，又要與不同的機組人員合作，練就了良好的溝通能力和團隊精神，「保險業與航空業都講求專業和值得信賴的形象，以往的儀容訓練正好發揮作用。而且，空姐善於溝通，又經常接觸不同的人與事，容易與客戶打開話題，理解客戶所需，這些優勢在以客爲先的保險業上也可以充分發揮。瞭解客戶的同理心以及溝通技巧對於保險財策顧問十分重要，過往經驗和訓練對我目前的工作很有幫助。」



有賴過往的專業訓練，加上富通保險提供持續培訓和團隊的支援，Carrie 於2019年加入富通，並已經連續兩年成功獲得百萬圓桌會（MDRT) 殊榮，「除了熟悉市場和產品資料，後勤和區域團隊的支援亦十分重要。猶記得剛入行，上司專程陪我見客，令我臨場更有信心表現最好的一面。」

Carrie認爲，生活離不開保險，特別是在經歷突如其來的疫情，投保的人有增無減，而財富較多的一群人更加大投保額度，可見保險業前景看俏，「轉職一定有挑戰，生活也存在不確定性，而每個難關是造就下一個成功的考驗。其實航空界有很多卧虎藏龍，只要願意嘗試行出第一步，相信各位兄弟姊妹都可以繼續飛得更高更精彩。」

葉昇瓚：告別刻板 追求平衡工作生活

前新聞主播Daniel也可算是Carrie的「同行」，大學畢業後曾任職空少，因感工作重複及欠缺晉升機會，毅然轉任新聞主播，後來又因主播需輪班而難以照顧子女，其後轉任工作時間穩定的財經公關。然而，每日刻板的辦公室工作並不是Daniel所愛，令他決心要尋找一份既有自主空間，又可彈性安排工作時間和富挑戰性的工作，實行自己前途自己話事。

Daniel經新聞行家介紹，決定加入保險業，「當時覺得保險業前景不俗，加上時間可由自己彈性安排，頗適合自己追求Work Life Balance的要求，於是便抱著想做就做的心態，決定轉職。」



從事保險財策顧問僅10個月已有不俗成績， Daniel直言全賴富通保險有系統的培訓和團隊合作，「特別是新入職訓練，除教授保險財策知識、銷售技巧，更要求每個學員反思自己的方向和目標，令自己更清晰深入了解自己的定位及發展方向。」

富通保險團隊架構透明，加上團體間合作無間、互相支援的文化亦令Daniel快速投入保險行業，「不少人以為入職保險業一定要精通計數及熟悉財金知識，事實並非如此，最重要的是個人心態，究竟是否願意改變?只要肯踏出舒適圈開展新一步，公司必定會給你全面支援。」



Daniel的下一個目標是計劃組織及培育直屬團隊，希望以過來人身份，身教言傳培育直屬團隊，協助一班渴望事業轉型、發展自主事業的生力軍。保險財策工作是多勞多得，不但可幫助客戶做好風險管理，達致財富增值、資產傳承，亦可成就自己踏上發光發亮的舞台，達至不一樣的人生。

他們兩位將於11月13日（星期五）在富通保險舉辦的創業分享會（地點：九龍灣富通中心18樓）中作嘉賓，與大家分享事業轉型心得。

如有興趣出席，請電郵至fin_tdc@ftlife.com.hk報名。



（資料由客戶提供）

