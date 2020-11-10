【長者優惠】65歲或以上長者11月15日可免費搭港鐵　須持長者八達通卡

▲ 港鐵下星期日（15日）為65歲或以上的長者八達通持有人提供免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士優惠。（圖片由港鐵提供）

港鐵今日（10日）公布，65歲或以上的長者八達通持有人，於下周日（15日）可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，長者乘客於當天可如常使用長者八達通（包括其個人八達通」進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士，其八達通將不會被扣除車費。

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港鐵公司車務總監李家潤表示，優惠是支持「長者日」而進行，以感謝長者多年來對社會貢獻良多，推動香港前行。他指，疫情期間，公司已在港鐵網絡全面加強防疫措施，確保車站及車廂清潔，提醒各位長者在乘搭港鐵時，保持個人衞生及時刻佩戴口罩。

港鐵補充，活動優惠不適用於機場快綫、往來羅湖及落馬洲站的車程、城際客運服務及高速鐵路；乘搭東鐵綫頭等，須支付頭等額外費。

▲ 港鐵與香港電台第五台於今年再舉辦年度「長者港鐵安全運動」。（圖片由港鐵提供）

此外，港鐵與香港電台第五台再合辦「長者港鐵安全運動」，向「老友記」宣揚鐵路安全貼士。港鐵稱，正陸續在部分車站的升降機安裝自動感應器，讓長者毋須直接接觸按鈕，便可乘搭。

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記者：陳曉瑩