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台灣電影《怪胎》被指涉侵權   遭《寵我》片主入稟禁制上映及索償

社會 18:12 2020/11/10

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台灣電影《怪胎》遭《寵我》片主入稟指涉侵權，要求法庭頒發禁制令。(經濟日報資料圖片))

即將於本港上映的台灣電影《怪胎》，遭香港電影《寵我》片主日前入稟高等法院，指控《怪胎》製作公司和編導涉抄襲，要求法庭頒下禁制令，禁止發布任何涉及侵權《寵我》的作品，以及作出賠償。

原告為《寵我》的版權持有人JK Holdings Limited，3名被告分別是《怪胎》的製作者牽猴子整合行銷股份有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司、及其編劇導演廖明毅。

原告JK Holding Limited，為電影《寵我》的版權持有人；答辯人牽猴子整合行銷股份有限公司及滿滿額娛樂股份有限公司，為電影《怪胎》製作公司，廖明毅則為該電影導演及編劇。

入稟狀指，電影《怪胎》涉抄襲，令公眾以為《怪胎》是獲原告授權改編《寵我》。原告指《寵我》於2017年首次發布，並獲得149個電影獎項。原告指《寵我》描寫強迫病患者，並以雨衣、手套、口罩及垃圾袋，配合特別顏色組合。

入稟狀續指，《怪胎》將於本月中在香港上映，並已透過香港發行商宣傳。原告指答辯人的行為對原告造成損失，要求法庭頒令禁制答辯人侵犯原告版權，以及禁制答辯人發布有關侵權品，並須交出及鎖毀有關侵權物品，以及作出賠償。

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記者：林育慧

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