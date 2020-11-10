【攣愛季節】姬絲汀史釗活+麥肯絲戴維斯合演同志　荷李活首部sheshe浪漫愛情節日片【有片】

▲ 姬絲汀史釗活 與麥肯絲戴維斯合演新作《攣愛季節》。

《吸血新世紀》（Twilight）系列姬絲汀史釗活 （Kristen Stewart）與《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）麥肯絲戴維斯 （Mackenzie Davis）合演的《攣愛季節》（Happiest Season），由《抱抱我的初戀》（Love, Simon）編劇Isaac Aptaker與導演《對不起，拆散你》（The Intervention）姬雅迪科（Clea DuVall）攜手創作。



麥肯絲戴維斯一改在《未來戰士：黑暗命運》的硬朗打女形象，變成甜美女神，與《吸血新世紀》（Twilight）系列姬絲汀史釗活 （Kristen Stewart）在《攣愛季節》（Happiest Season）合演同志戀人。

▲ 姬絲汀史釗活與麥肯絲戴維斯 在《攣愛季節》合演情侶。

影片由《抱抱我的初戀》（Love, Simon）編劇Isaac Aptaker與金像電影出櫃女演員兼導演《對不起，拆散你》姬雅迪科（Clea DuVall）攜手創作，在預告中，姬絲汀史釗活與麥肯絲戴維斯二人一同欣賞聖誕燈飾，又手拖手甜蜜溜冰，打得火熱。

故事講述姬絲汀原本打算趁聖誕假期在家族聚會上向女友求婚，豈料麥肯絲從來沒有向保守的家人「出櫃」。隨著她們的關係曝光，讓原本歡樂的聚會陷入一片混亂，這對戀人該如何面對自己，向親友勇敢說愛？

▲ 《攣愛季節》充滿聖誕電影元素。

嚐盡愛情甜酸苦辣

姬絲汀坦言這部作品是從影以來令她覺得輕鬆自在的一部作品。

她更形容這部片雖然是描述同性關係卻是典型的愛情喜劇：「《攣愛季節》集合所有聖誕電影的元素：靚人靚景、充滿節日氣氛的浪漫劇情以及悅耳的配樂。而且故事除關於愛情，亦圍繞與家人相處以及姊妹間的複雜情義。除讓觀眾明白同性戀人的處境外，亦有談及戀愛過程經歷的甜酸苦辣，這種感受並非只局限於同性戀，是每個人都必定感受得到。」



電影劇本由導演姬雅根據親身經歷創作：「我絕對是聖誕電影的頭號粉絲，但我卻從沒有見過一部由同性戀觀點出發的浪漫經典之作，所以我決定把握機會為觀眾提供一套別開生面的節慶作品。」