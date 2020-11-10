【食用安全】女童吃柿20日後腹脹痛生8cm胃結石　醫生：常吃芹菜易生結石【附解釋】

▲ 經常吃柿會增加生柿結石的機會。

廣東一名7歲女童在中秋節進食雞心柿，20日後開始出現腹痛、腹脹症狀，因劇痛難當而求醫。醫生檢查後發現女童腸道和胃部也有結石，胃部結石有8厘米x3厘米大。本港有腸胃及肝臟科專科醫生表示，柿是較難消化的食物，若經常進食會增加生「柿結石」的機會。

據澎湃新聞報道，該名女童胃部有一顆8厘米x3厘米的長條形結石，約有一個男性拳頭般大。腸道有一顆約3厘米大的結石，是由胃部大結石脫落，並造成腸阻塞。

中山市小欖人民醫院小兒外科副主任醫生丁紀偉解釋，柿子含有鞣酸，當鞣性物質碰到胃酸後，就會形成鞣酸蛋白。柿子含有果膠，結合鞣酸蛋白後，再加上其他食物的纖維等，當空腹吃柿子，就會形成「柿石」。丁紀偉指，柿石難以排出體外，時間愈久則愈來愈大。

進食過量芹菜 增加生結石風險

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊接受TOPick訪問時表示，應與空腹進食無關，估計患者吃柿過量，加上胃部本身出問題而引致不適，因為柿是較難消化的食物，可於胃部形成結石。

他續指，這些結石是由植物纖維引起，若胃部運作較緩慢，或有胃潰瘍、發炎、感染幽門螺旋菌，均有機會令柿的植物纖維在胃部纏繞在一起，繼而形成結石。事實上，上述情況在香港並不常見，但若進食過量或經常吃柿，也會增加生柿結石的機會。若攝取的纖維較粗，例如進食過多芹菜、布冧、桃駁李、西梅，也較易發生此情況。

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記者：黃泳欣