▲ 2間電子入口商涉非法進口有害電子廢物，共被判罰款3.6萬元。（政府新聞署圖片）

環保署早前在機場及葵青貨櫃碼頭堵截2宗分別從英國及美國非法進口有害電子廢物的個案。涉案的兩家入口商「全盛光電（香港）有限公司」和「萬昇電子有限公司」今日（10日）在粉嶺裁判法院被裁定違反《廢物處置條例》，共被判罰款3.6萬元。

環保署發言人表示，今年4月至5月期間，署方執法人員於香港國際機場及葵青貨櫃碼頭分別截查一批報稱為損壞電話零件的空運貨物及一個報稱載有二手手提電話、手提電腦和平板電腦的海運貨櫃，成功截獲2批非法進口有害電子廢物，包括約2.2萬件廢手提電話顯示屏、600件廢手提電腦顯示器、6,600件廢平板電腦顯示屏及340公斤廢電池。環保署即時將截獲的廢物全數退回來源地，以及通知當地執法機構跟進，並按《廢物處置條例》檢控犯案的2家入口商。



發言人強調，以上有害電子廢物含多種重金屬和其他有毒化學物質，受《廢物處置條例》規管，不當處置會危害環境及公眾健康。



發言人提醒從事廢料回收的進出口商，切勿非法進口（包括經香港轉運）或出口有害廢物。根據《廢物處置條例》，除非事先領有有效許可證，任何人士進口或出口有害廢物即屬違法，初犯者最高可被判罰款20萬元及監禁6個月，再犯者更可被判處罰款50萬元及監禁2年。

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責任編輯：陳梓蔚