文員涉闖商場食肆囚9個月 官斥糟蹋小商戶心血行為差劣

▲ 文員涉闖商場食肆被裁定遊蕩罪成，今於粉嶺裁判法院被判囚9個月。(經濟日報資料圖))

去年12月26日大埔超級城發生警民衝突，36歲男文員涉推門阻止防暴警進入商場，並涉與搗亂人士進出1間食肆，涉案男文員被裁定遊蕩罪成，今（10日）午於粉嶺裁判法院被判9個月監禁。裁判官判刑時斥，搗亂的人糟蹋了小商戶多年的心血，行為差劣。

被告楊浩然（36歲）被控遊蕩導致他人擔心及阻礙在正常執行職務的警務人員共2罪。控罪指，被告於2019年12月26日在大埔超級城「星泰真味」內遊蕩，令食肆負責人符賽珍合理地擔心其人身安全。

裁判官陳炳宙判刑時指，如非有多名黑衣人為2名大肆搗亂的少女吶喊助威，她們亦未必如此斗膽，而被告站在後方，任由少女胡作非為，為他出手，行為更為可恥。裁判官表示，案發僅歷時2分鐘的搗亂，便糟蹋了小商戶多年的心血，被告的行為比黑社會的行為更差劣，因為其目的並非為金錢，而是存心損害商店利益，更令店舖永久失去客戶。

裁判官續指，被告早有預謀，必須嚴懲，被告犯法後不應推說受社會風氣影響，委過於人。裁判官考慮到被告同意部分案情等減刑因素，減刑1個月後，判監9個月。辯方申請保釋等候上訴被拒，被告即時入獄。

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記者：林欣樂