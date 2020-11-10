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【紅館重開】張敬軒個唱門票火速售罄　軒仔宣布加開2場【內附購票詳情】

娛樂 18:58 2020/11/10

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

英皇娛樂宣布張敬軒演唱會將加開兩場。

疫情下，紅館閉館多時，令各演唱會都一一取消。近日本港疫情放緩，張敬軒將於11月22日至11月27日舉行「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」 ，由於銷情理想，英皇娛樂宣布「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」將再加開11月28至29日兩場，並於11月17日起於城市售票網公開發售。

「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」於今天（11月10日）早上10時起出售演唱會門票，一連六場門票火速售罄，備受樂迷熱捧。

張敬軒演唱會加開2場。（英皇娛樂IG圖片）

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英皇娛樂於社交平台發帖文宣布加場消息，並寫道：

多謝樂迷支持！《張敬軒X香港中樂團盛樂》6場門票已經全部售罄！

而家有好消息宣佈，為左令多啲觀眾可以欣賞到呢個得來不易嘅演出，現在將會加開11月28-29日兩場，門票將於11月17日起於城市售票網公開發售，好好把握機會呀！

#又到考驗網速的時候了
#張敬軒 #張敬軒X香中樂團盛樂

加場後，即是「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」將於11月22日至29日舉行。軒仔成為疫情後，今年重返紅館開騷第一位歌手。

紅館終於在疫情漸緩下可重新開放，相信為不少樂迷帶來喜訊。

不過，據英皇娛樂發出的「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」公告，屆時演唱會座位要重新作安排。

因為據康文署指引，紅館重開，每場只可容納原定的一半觀眾，相連的座位不得超過四個，座位須平均分布，所以目前手上持有軒仔演唱會門票的歌迷，一樣要跟足指引。

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為讓本來預訂的觀眾可全部都欣賞到演唱會，英皇娛樂加開28及29號兩場，待調整人數後，尚餘少量門票便將於2020年11月17日於城市售票網公開發售，公開發售細則請留意城市售票網。

據知，主辦方會盡量按照觀眾手持的原有座位門票作調配，例如相同日期、行數、相連座位等，望能降低對補場觀眾的影響。惟因防疫的特別座位安排，有些觀眾將會被分配到相同票價區內的其他行次及座位。

撰文 : TOPick柴犬出動

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