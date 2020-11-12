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【樂園優惠】海洋公園門票連美食通行證　無需預約398元包成人門票+小食【附詳情】

休閒消費 14:59 2020/11/12

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

購買「門票連港式美食通行證」無需預約入園日期，便可暢遊公園時嘆盡多款經典特色街頭小食。

海洋公園再推新優惠﹗由即日起至2021年3月31日，購買只售港幣398元之指定日期「門票連港式美食通行證」，大家無需預約入園日期，便可暢遊公園時嘆盡多款經典特色街頭小食。成人收費398元，比原價平180元；小朋友234元，比原價平95元。

點擊圖片即睇海洋公園美食及最新活動：

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「門票連港式美食通行證」資料概覽：

  • 推廣期：2020年11月5日至2021年3月31日
  • 售價：成人港幣398元（原價港幣578元）；小童港幣234元（原價港幣329元）*持有指定日期的門票連港式美食通行證人士，無須再進行網上預約入園。
  • 3款美食套餐中任擇其一：

1. 「香港老大街」港式街頭小食任選兩款配可口可樂一罐：港式街頭小食選擇包括煎釀三寶、香滑腸粉、生菜魚肉湯、碗仔翅、豉油皇炒麵及鹽酥雞粒。

2. 「媽咪雞蛋仔」原味雞蛋仔兩份配「金茶王」凍奶茶一杯

3. 「亞陳麵檔」、「詠藜園」、「動感美食坊」或「金香雞」指定套餐一份（主菜、甜品及汽水各一）

海洋公園指，購買通行證後，遊客可憑套票中的二維碼換領港式美食套餐一份；亦可憑通行證升級至「無限次入場證」，遊客須於當日出示套票並須支付指定金額（成人證278元；學生證178元；小童139元），並於辦公時間內在園區出口右方之入場證領取處辦理升級手續。

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責任編輯：劉卓姿、徐穎彤

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