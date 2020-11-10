文子星引渡案印度政府上訴得直 發還重啟引度聆訊

▲ 文子星引渡案印度政府上訴得直，將發還裁判法院重啟引渡程序。(經濟日報資料圖片))

印度政府早前申請將疑涉恐怖主義的印度裔男子文子星引渡回國，裁判官經審訊後，就文的其中18項控罪批出拘押令。餘下10項控罪中，印度政府就3項與越獄相關的控罪向本港高等法院提出上訴，印度政府今（10日）被裁定勝訴，該3項控罪將發還裁判法院重啟引渡程序。法官書面判詞指，越獄罪被引渡協議中的「包底」條文涵蓋，雖然文一方指該修文只適用新立法的刑事罪行，但文一方忽視了條文目的是納入其他引渡罪行時，可省卻雙方磋商程序。

法官今頒下書面判詞，指是次上訴議題在於3項與越獄相關的控罪是否屬可引渡的控罪，這同時牽涉到香港與印度兩方簽訂的引渡協議，以及兩方的《逃犯條例》。

判詞續指，印度政府一方陳詞指，引渡協議中有一項「包底」條文，指可被處以至少1年刑期的罪行，均屬可被引渡的罪行，而越獄控罪亦被本港《逃犯條例》的條文涵蓋；答辯人即文子星一方則陳詞指，印度方所指稱的「包底」條文，目的只為日後涵蓋新立法規管的刑事罪行。

法官在判詞指，文一方的說法忽視了該條文被列入引渡協議的重要目的，是為了允許雙方在涵蓋其他引渡罪時，可以省卻重新磋商的程序，認為該列文屬「包底」條文。判詞提及，引渡協議於1990年由行政會議提出，在與印度政府的磋商後1994年底簽署，而本港《逃犯條例》則於1997年落實，《逃犯條例》所涵蓋的刑事罪行包括了本港與各國引渡協議中的罪行。

判詞續指，當時除了印度，本港亦與荷蘭、加拿大、馬來西亞等多方簽署協渡協議，馬來西亞一方的引渡協議曾多次修訂及須重新商討，後於2010年本港立法會的南非逃犯令小組委員會，亦被討論到類似「包底」條文，當時政府一方指條文是為了提供靈活性，讓協議雙方能毋須重啟磋商，而修訂本地法例去將罪行納入引渡罪行的範圍內。

判詞中，法官又質疑文一方的說法，指若是為了針對日後新立法的刑事罪行，雙方協議中大可採用更直接清晰的字眼。雖然文一方又強調法律明確性的原則，惟判詞指出「包底」條文不影響法律明確性，因為條文只限於符合協議限制及類別的罪行，並且須符合雙方本地法律。

法官裁定印度政府一方勝訴，印度政府一方將於本周五（13日）向法庭提交草擬命令，將該3項控罪發還裁判法院重啟引渡程序。

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記者：王仁昌