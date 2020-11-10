【Flycation】東瀛遊夥HK Express11月21日推香港遊航班　最平499元起【附預訂連結】

▲ 東瀛遊首推「EGL Flycation激想飛」，「夢幻宮崎・鹿兒島主題專機空中の旅」低至499元。（東瀛遊官網截圖）

本地航班遊Flycation深受旅客歡迎，EGL東瀛遊今（10日）宣布，推出「EGL Flycation激想飛」旅遊產品，其中包括11月21日下午的「香港飛香港」航班，乘客將獲派禮物包，參與航機遊戲活動，以南九洲、鹿兒島為主題，讓港人「一解鄉愁」。

「EGL Flycation激想飛」旅遊套票，以夢幻宮崎・鹿兒島主題專機為主題，乘客有機會在航班上玩遊戲，贏取豐富旅遊獎賞，包括旅遊禮劵、酒店住宿及當地精品、零食、手信等，獎品總值超過20萬元。旅遊套票可單買機票，也可一併購買酒店及其他本地行程，組成本地遊套票。

▲ 每程「EGL Flycation激想飛」90分鐘航班中，均會送出大量精彩禮物或獎賞等。（圖片由東瀛遊提供）

夢幻宮崎・鹿兒島主題專機空中の旅：

出發日期: 11月21日 (星期六)

飛行時間: 下午15:00 – 16:30

目的地：香港飛往香港

航班: UO1800

▲ 「EGL Flycation激想飛」HK Express 航班／連親子Staycation詳情。（圖片由東瀛遊提供）

▲ 「EGL Flycation激想飛」HK Express 航班+本地親子一天遊旅行團詳情。（圖片由東瀛遊提供）

另外，東瀛遊即將推出全港首個日本線上旅行團，由宮崎縣的旅遊大使和EGL導遊，探索南九州風光：瀑布仙景高千穗、奇特地景「鬼の洗濯板」、日南海岸巨石像等等，市民可登入EGL Tours東瀛遊fb專頁收看直播。

▲ 東瀛遊推出多個「EGL Flycation 激想飛」旅遊產品。（圖片由東瀛遊提供）

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東瀛遊主席兼執行董事袁文英表示：

包機的初衷是希望藉本地旅遊帶動旅遊業復甦，推動一直遭受重創的旅遊業，同時能夠為日後復甦做好準備。即使目前距離全面開關仍然言之尚早，但自從第三波疫情緩和後，估計市民已經「等到頸都長」，好希望可以去旅行。

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責任編輯：吳卓峰