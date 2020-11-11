【親子好去處】D‧PARK愉景新城聖誕夜市　設全港首個大型兒童繪本互動展覽5大打卡位

▲ D‧PARK愉景新城將會舉辦「台灣文創嚐味之旅」，帶大家體驗台式獨有的飲食及閱讀文化。

受疫情影響，港人已將近一年未能出國旅遊，今年聖誕留在香港同樣有好去處。D‧PARK愉景新城將會舉辦「台灣文創嚐味之旅」，帶大家體驗台式獨有的飲食及閱讀文化。

百米長「十分天燈夜市」

屆時D‧PARK愉景新城將設有百米長的「十分天燈夜市」，為大家帶來超過14間台式特色小吃攤，包羅近百款地道珍饈美食，有超人氣IG美食網紅店帶來台味十足的手工Bagel、大玩美食crossover的潮食韓國吐司x台灣芋泥、台灣過江龍「吉龍糖」珍珠奶茶以及一系列極具台式情懷的古早小吃，如鹽水雞、大腸包小腸、地瓜球、柯仔麵線等，應有盡有，一次過滿足所有饞嘴，與您走進台灣感受前所未有的味蕾新體驗！

人氣台灣美食

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除了台灣美食之外，現場更有由台灣越洋而來的「誠品書店—故事大飯店」香港站，展出全港首個大型兒童繪本互動展覽。多個重量級故事明星齊集故事大飯店，並特設5大主題房，有風靡親子界的野貓軍團、大小朋友都愛的霸王龍、超萌卡通角色Peppa Pig、經典繪本角色Where’s Wally，以及日本知名繪本作家吉竹伸介。

各大主題房包羅人氣周邊商品，又特設趣味拍照打卡點，如近3米高的霸氣十足霸王龍、日本「野貓軍團」的淘氣野貓打卡牆、1.8米高經典角色Where’s Wally等，多個爆紅卡通打卡位等大家捕捉，讓大家走進千奇百趣的童夢世界。

5大主題房打卡位

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D‧PARK愉景新城「台灣文創嚐味之旅」

日期︰2020年11月21起

地點︰D・PARK愉景新城 L1

「誠品書店—故事大飯店」

日期︰2020年11月21至1月3日

地點︰D・PARK愉景新城 L1

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責任編輯︰胡嘉儀