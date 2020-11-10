【兩電電費】兩電明年凍結電費　多名議員不滿只凍不減　質疑「賺到盡」

▲ 港燈及中電明年將會凍結電費，多名立法會議員於會上表示對兩電只凍結電費，未有減價感失望。(程志遠攝)

港燈及中電明年將會凍結電費，多名立法會議員於會上表示對兩電只凍結電費，未有減價感失望，認為疫情令經濟變差，兩電應與市民共渡時艱；不過，即使兩電不加價，但由於政府未有承諾明年會有2000元電費補貼，即使兩電凍結電費，市民「變相仍交多左電費」。環境局局長黃錦星表示，每個月繼續有50元電費紓緩金，相信已可減輕巿民負擔。

【兩電電費】中電及港燈明年凍結電費 每度電分別維持1.218及1.264元，詳情即看：【下一頁】

中電及港燈明年凍結電費。中電來年每度電基本電價上調1.5仙；不過由於國際燃料價格下跌，燃料費每度電可下調2.7仙，而地租及差餉特別回扣於明年結束，在相互抵銷下，中電的淨電價會維持在今年水平，即每度電1.218元。

港燈就指需要繼續投資天然氣發電基礎建設，加上疫情令售電量下跌4%，明年基本電價需要上調7仙，但下調燃料調整費，可下調7.4仙。由於特別回扣同樣會結束，淨電價會維持每度電1.264元。

環境局局長黃錦星表示，兩電增加機組為天然氣發電，面對巨大的電費調整壓力，但由於疫情影響，政府要求將電費調整對市民的影響減到最低，「要求兩電凍結今年的淨電費水平已是平衡減碳轉型及經濟下滑後，努力爭取的成果」。

然而，明年起，政府由今年1月起向住宅用戶發放的共2,000元的電費補貼，至今年12月31日完結，而未用的金額可以用以支付同一戶口帳單的電費。即明年開始，住宅用戶只會獲發放每月50元、總共為3,000元的電費紓緩。環境局局長黃錦星表示，以平均每個家庭50元計算，一般家庭平均電費，不計特別補貼時，是每月200多元，所以50元已舒緩一般家庭的兩成電費開支，是一個不錯補助」。

會上，多名立法會議員關注疫情嚴重打擊經濟、影響民生，質疑為何不是減電費。立法會議員葛珮帆表示，本港經濟面對具大挑戰，期望不單止凍結電費，還可以減電費。「對於政府未能游說到兩電減電費，民建聯表示失望」。她提到，港燈早前曾申請「保就業計劃」而獲批逾5,000萬，「應該支援返個社會，而減電費就是對市民最重要的事情」，又期望港府可於明年繼續維持向住宅用戶發放2,000元的電費補貼。

民主黨鄺俊宇表示，兩電均有盈利，應減電價與市民共渡時艱，「疫情令人飯都無得開，凍結不足夠」，且隨著政府補貼計劃結束，市民同樣需承受電費壓力，要求政府承諾延續向住宅用戶發放共2000元的電費補貼計劃。

根據現行《管制計劃協議》，確保兩間電力公司的准許回報率為固定資產平均净值的8%。議員陸頌雄及邵家臻多次提問兩電，來年電價方案是否「賺到盡」，將准許回報率提升到最高的8%，港燈表明，公司作為上市公司，有外國投資者做股東，要按合約辦事，按確保的利潤8%去做生意；中電亦指，是依照管制計劃協議辦事。

議員李慧琼表示，電力公司於疫情下「一定是幸運兒」，質疑在世紀疫情下，兩電是否需要「賺到盡」，而港燈早前申請5000多萬港元的保就業計劃，在燃料費下跌加上保就業的資助抵銷開支，應有空間降低電費。

記者：洪芷晴