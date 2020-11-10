【年宵2021】年宵續取消乾貨及快餐　攤位數目較去年縮水兩成

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來年年宵攤位公開競投將於下周二起舉行，今年與去年一樣只有濕貨攤位，沒有乾貨及快餐攤位，市民想重遊熱鬧多元的年宵市場，就要寄望再下一年了。今年攤位的起拍價無加無減，由320元至5,440元不等，總共會拍賣1,021個濕貨攤位。

食環署今日（10日）公布，來年農曆年宵市場攤位將於11月17日（星期二）開始公開競投。



年宵市場由2021年2月6日至2月12日，一連7天在15個地點舉行，共設有1,021個濕貨攤位，較去年的1,284個濕貨攤位少約20.5%，場內繼續不設乾貨及快餐攤位。



食環署發言人指，因應疫情，政府認為有必要調整年宵市場的規模，來年農曆年宵市場只提供面積較大的濕貨攤位，集中銷售年花。此外，由於脫下口罩進食會增加病毒傳播風險，故今年不設快餐攤位。



另外，考慮到疫情發展和衞生防護中心的意見，年宵市場將實施一系列防疫措施，包括要求入場人士量體溫和時刻佩戴口罩、檔主須在其攤位提供消毒搓手液供顧客使用，並須提供其工作人員聯絡清單，以備出現確診個案時作醫學追蹤等。



來年年宵市場攤位競投底價維持不變，由320元至5,440元。



港島、離島及九龍區有6個年宵市場，競投日期、攤位數目及底價如下：

銅鑼灣維多 利亞公園（攤位數目：175個）

競投日期： 十一月十七日（星期二）

上午時段： 1至60號攤檔

下午時段： 61至120號攤檔

攤位底價： 5,440元

競投日期： 十一月十八日（星期三）

競投攤位： 121至175號攤檔

攤位底價： 5,440元



東涌達東路花園

競投日期： 十一月十九日（星期四）

攤位數目： 10個

攤位底價： 320元



深水埗花墟公園

競投日期： 十一月二十日（星期五）

攤位數目： 70個

攤位底價： 2,950 元



觀塘區觀塘遊樂場

競投日期： 十一月二十三日（星期一）

攤位數目： 50個

攤位底價： 1,820元



黃大仙摩士公園

競投日期： 十一月二十四日（星期二）

攤位數目： 40個

攤位底價： 1,250元



深水埗長沙灣遊樂場

競投日期： 十一月二十五日（星期三）

攤位數目： 50個

攤位底價： 420元

新界區有九個年宵市場，競投日期、地點、攤位數目及底價如下：

葵青葵涌運動場

競投日期： 十一月二十六日（星期四）

競投地點： 荔枝角政府合署禮堂

攤位數目： 98個

攤位底價： 410元



荃灣沙咀道遊樂場

競投日期： 十一月二十七日（星期五）

競投地點： 荔枝角政府合署禮堂

攤位數目： 135個

攤位底價： 1,480元



大埔天后宮風水廣場

競投日期： 十一月三十日（星期一）

競投地點： 大埔社區中心

攤位數目： 46個

攤位底價： 1,900元



北區石湖墟遊樂場

競投日期： 十二月二日（星期三）

競投地點： 粉嶺聯和墟社區會堂

攤位數目： 72個

攤位底價： 600元



屯門天后廟廣場

競投日期： 十二月三日（星期四）

競投地點： 屯門井財街社區會堂

攤位數目： 60個

攤位底價： 1,250元



西貢萬宜遊樂場

競投日期： 十二月四日（星期五）

競投地點： 西貢坑口社區會堂

攤位數目： 16個

攤位底價： 320元



將軍澳寶康公園

競投日期： 十二月四日（星期五）

競投地點： 西貢坑口社區會堂

攤位數目： 54個

攤位底價： 700元



沙田源禾遊樂場

競投日期： 十二月七日（星期一）

競投地點： 荔枝角政府合署禮堂

攤位數目： 49個

攤位底價： 2,990元



元朗東頭工業區遊樂場

競投日期： 十二月九日（星期三）

競投地點： 荔枝角政府合署禮堂

攤位數目： 96個

攤位底價： 590元

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記者：陳梓蔚