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白松露慈善拍賣會獲440萬贈母親的抉擇　名廚即席展藝烹「白鑽」

社會 22:25 2020/11/10

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（8½ Otto e Mezzo BOMBANA提供圖片）

白松露之所以被稱為「白色鑽石」，除了同樣稀有，其貴重亦同出一轍，而這種身價，有時亦能用於慈善，幫助有需要的人。一年一度的意大利阿爾巴白松露國際拍賣會在11月8日於香港米芝蓮三星食府8½ Otto e Mezzo BOMBANA舉行，今次拍賣會所得的440萬元善款，均會全數撥捐本地慈善機構「母親的抉擇」。

而當中最昂貴的拍賣品，就是最大組的900克白松露，最終拍賣價達10萬歐羅（約92.15萬港元）。

難得在米芝蓮三星食府舉辦活動，晚宴當然少不了，今次拍賣會就邀請了米芝蓮三星級名廚Umberto Bombana ，率領澳門8½ Otto e Mezzo BOMBANA行政總廚Antimo Maria Merone、Octavium行政總廚Roland Schuller、de Cuisine的Bjoern Alexander及瑞兆Zuicho主廚Fumio Suzuki，5人合力炮製晚宴。

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記者：陳梓蔚

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