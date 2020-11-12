【新冠肺炎】村長助搭橋引線　長者中心疫情中送暖

▲ 福哥（左）指，村內多獨居或雙老長者居住，疫情內身體都有所變差。（黃建輝攝）

本港人口正在老化，政府雖有資助社福機構提供長者服務，但要接觸到居住鄉村的長者殊不容易。國際四方福音會香港教區在2014年接手6條屯門鄉村的長者服務，就面對接觸圍村長者的問題，擔心圍村人對外人戒心較大。機構幸得當了20多年長者義工的屯門寶塘下村村長徐德仁（福哥）相助聯絡，終與村民建立關係。

福哥指村內多獨居或雙老長者，疫情下難以外出買菜、看病，身體容易轉差，例如87歲的李旺娣在村附近的鐵皮屋居住，疫情間痛症因缺乏運動和訓練而惡化。機構則指，長者在疫下身體轉差情況普遍，悶出病的情況時有發生，甚至入院後伴侶和朋友都見不到最後一面，對於長者都十分無奈傷心。

徐德仁（福哥）現年68歲，是屯門寶塘下村的原居民，也是當村村代表。在村長身份以外，福哥也是一名資深的義工，超過20年來到區內不同的中心幫助長者，由剪頭髮、生日會、甚至健康檢查維持秩序都可見他的身影。福哥指，自己退休前當了34年消防員，也會帶隊去旅行，因為有危機感，可以看實一班長者，「呢班後生姑娘見到我帶隊，都會安心啲。」

而國際四方福音會香港教區的長者中心在2014年轉型為長者鄰舍中心，接手6條屯門鄉村的長者服務。該會社會關懷部服務總監萬雪容指，圍村文化較為抗拒外人，有陌生人說幫忙，老人家只會覺得信不過，擔心是騙案。她很深刻首次入村生怕「行入來都被狗咬啦」，幸好當時福哥帶他們逐條村村長拜訪，幫忙與村長和村民打關係，才獲得信任提供服務「根本都唔識唔熟嘅，點樣溝通呢？」

▲ 屯門寶塘下村村長徐德仁（福哥）已當了義工逾20年，2014年機構獲派要服務6條屯門鄉村，也是福哥幫忙聯絡其他村長，讓機構順利獲村民信任。（黃建輝攝）

福哥和國際四方福音會香港教區合作多年，幫助了不少村民獲得服務。不過，一場新冠肺炎疫情來襲，令到這班居住偏遠地區的村民面對新的困難。

福哥指，村內的長者多數都與子女分開居住，有的已搬進市區，也有子女在村內有自己的屋，雙老同住或其中一個已離世的獨居情況不少。而疫情間一些社福服務暫停，加上有長期病患的長者因害怕或子女不許而難以外出，甚至不能覆診只能取藥，長者身體都容易變差。

87歲的李旺娣住在寶塘下村後方一個貨櫃屋，同住的還有50多歲、患痙攣的女兒，由娣姐負責照顧，而另一名住元朗的兒子不時會回家探望家人。娣姐本身也患有痛症，腰部和腳部不時感到疼痛，嚴重時只走路5分鐘就要休息。平時為紓緩痛症，娣姐每周會到長者鄰舍中心3次做震動治療和訓練，但因疫情中心停開，治療也停了大半年時間，「就算食返止痛藥都痛多咗」，甚至有時痛到晚上不能入睡。

而另一方面，娣姐以前習慣乘村內的「買餸車」到兆康或新墟買菜，疫情下兒子擔心母親染病，遂在早上通宵更放工後，特意幫忙買菜才回家休息。娣姐雖不用冒風險，但麻煩了兒子，自己也更少機會活動身體，只能在家門前散步。

▲ 村民李旺娣患有痛症，疫情中難以外出，運動減少，令病情惡化。（黃建輝攝）

該會建生堂耆年中心主任陳桂芳表示，疫情中觀察到不少長者與家人分開，有的家人在內地工作，也有因防疫而不能探望孫兒，加上長者中心停開，原有的社交習慣停頓，加重了長者的孤獨感和精神壓力。她又指，長者多有長期病患，容易悶到病情惡化，「例如有老人家住院後，家人無法探病，觀察不到身體變化，會否因此而病情惡化？」

她見到許多無奈情況，不少長者離世得突然，無時間告別，對於同為長者的伴侶和朋友都很大衝擊，甚至有個案因急症入院，伴侶未能探病，打電話向中心求助時第一句就問「我想知佢死咗未」，反映背後辛酸，他每日記掛住，只能衝口而出。

▲ 福哥親力親為，把物資送到居住偏遠的村民李旺娣手中。（黃建輝攝）

因應疫情，該會向社聯申請滙豐香港社區夥伴計劃，獲68.4萬元資助，推行遙距健康監測計劃，向贈送防疫物資等9個項目，希望幫助到居住偏遠地區的長者。詳情請看【下一頁】

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記者：徐紹軒