【新冠肺炎】偏遠長者疫下健康差　機構引遙距監察冀介入

▲ 早前疫情嚴重導致長者服務暫停，居住在偏遠地方的長者社交、身心健康均受影響，國際四方福音會香港教區因獲資助，推出多個項目幫助他們。（黃建輝攝）

不論居住在市區還是偏遠地區的長者，疫情間身體、心理、生活都面對各種困難。服務屯門鄉村的國際四方福音會香港教區建生堂耆年中心獲資助68.4萬元，推行遙距健康監測計劃，向贈送防疫物資等9個項目，希望幫助到居住偏遠地區的長者，在疫情之中改善生活。

中心最近向社聯申請參與滙豐香港社區夥伴計劃，獲得一筆68.4萬元資助，推行幫助鄉村長者的「村流不息‧耆健無患」計劃。

其中，中心預算28.6萬元，推行「村流不SICK」遙距健康監察及支援服務。項目為期1年，會聘請老人科專科醫生到鄉村診症3次，包括開出長期病藥物、即刻教導如何用藥等。機構又與科技公司合作，引入小型檢測儀器及應用程式，能夠長期監察長者心率、血壓等指數，到診症時由醫生檢視，料惠及50名長者。

機構社會關懷部服務總監萬雪容表示，她們曾遇過有長者的痛症惡化，後來外展醫生發現原因在於藥物令血壓過低，但她當時離覆診還有2個月時間。事件令機構發覺時刻監察長者身體或有助健康，故趁有資助推展項目。

▲ 機構會招募義工，上門到偏遠長者的家，教導他們使用電子設備，觀看教學影片和保持社交聯繫。（黃建輝攝）

機構又利用預算一部分向70名長者贈送防疫物資，亦包括米、油等糧食，讓長者不用經常來回屯門市區。機構會將物資送到村公所，讓村民領取。訪問當日，寶塘下村村長徐德仁協助將物資送到不同村民手上，更穿過整條村，向居住在村後一個貨櫃屋的87歲居民李旺娣送上溫暖。

在兩個項目以外，機構亦有義工為偏遠長者代購及陪診、上門教長者使用資訊科技和提供線上及在家課程等，幫他們渡過疫情。

社福機構要進入鄉村工作殊不容易，幸得村長幫忙搭橋引線，獲村民信任。詳情請看【下一頁】

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記者：徐紹軒