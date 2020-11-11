【防疫措施】政府收緊機場豁免檢疫人士入境措施　須提供入境前48小時病毒檢測陰性證明

▲ 政府今日公布最新的防疫措施。（梁偉榮攝）

本港疫情未止，將於本周四到期的防疫措施將會延長一周，政府今早（11日）就最新預防及控制措施舉行記者會。出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局主任（特別職務）袁民忠、衞生署署長陳漢儀，以及醫管局行政總裁高拔陞。

食物及衞生局局長陳肇始表示，全球疫情持續爆發，現在有零星的個案而確診數字與全球比較是處於低位，疫情是緩和，不過秋冬進入流感高峰期，市民不可以鬆懈以及非常小心，如果疫情穩定時，政府會逐步有序地恢復與內地的跨境人流。本港第三波疫情出現在7月底，達至高峰後有回落，不過過去一星期仍有不明源頭，本地感染個案有上升趨勢，市民可能因為抗疫疲勞、社交頻繁以及沒有接受檢測等原因，引起小爆發：

本地個案有反彈跡象，大家不可以鬆懈，否則會導致第四波疫情出現，預料未來輸入個案仍高企。

她表示政府會進一步收緊入境檢疫措施，包括在11月13日起，在內地以外地區抵港人士，需要在酒店檢疫，減低因為家居檢疫增加的傳播風險。另外曾到極高風險地區豁免人士須等候檢測結果才放行，所有機場抵港的極高風險人士，全程只可以點對點的交通工具，需要在抵港第12天接受病毒檢測。

同時亦宣布「回港易」計劃，包括在11月23日起由廣東及澳門回港港人，符合條件下可豁免檢疫，不過如果從陸路抵港，需要獲得病毒檢測陰性結果才可以入境。

另外，衞生防護中心正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及一間幼兒中心、兩間幼稚園暨幼兒中心、四間幼稚園、一間小學及一間特殊學校，近300人，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋、陳曉瑩