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【安心出行】11月16日供市民自願參與及下載　用戶曾與確診者到達相關場所會有提示

社會 10:21 2020/11/11

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

「安心出行」在11月16日供市民自願參與及下載。

政府下周一（16日）推出「安心出行」感染風險手機應用程式，供市民可自願免費下載使用，當市民到訪場所時只需使用應用程式掃描二維碼，便可輕鬆記錄自己行蹤。創新及科技局局長薛永恒表示，疫情下各地實施不同防感染措施，仍要逐步恢復經濟活動和人員往來，因此要借助科技加強防疫抗疫工作，而有關應用程式則利用科技鼓勵市民養成記錄出行的習慣，有助減低病毒擴散風險，相關研發和推廣手機應用程式需約100萬元。

市民下載手機應用程式後，進入參與計劃的場所時可以掃描場地二維碼，記錄時間，離開時只需按程式「離開」的按鈕，相關紀錄就會自動儲存於應用程式。若用戶與確診者在相若時間到訪有關場所，應用程式向用戶發出通知和相關健康建議。

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薛永恒明白市民重視保障個人私隱，手機應用程式毋須用戶登記和姓名，亦不會知道用戶的位置和使用手機GPS定位功能，出行紀錄會加密存放用戶手機，亦不會備份政府系統，亦會在31日之內自動刪除。

他又指，目前已有逾6,000個公私營場所同意參與計劃，亦有全港1.8萬輛的士可直接使用，不用貼上二維碼，用戶上車時用手機應用程式直接輸入車牌和掃描車牌就可以記錄行程。當局為擴大使用範圍，會繼續聯絡更多業界更加，例如物管、零售、戲院等，有興趣登記的場所，可到「安心出行」網站登記。

另外，政府將於11月23日（星期一）起推出「回港易」計劃，容許身處廣東省或澳門的香港居民符合條件下，回港後豁免14日制檢疫。在計劃下回港人士，如果需要再回到廣東或者澳門，需要接受內地當局的檢疫措施，包括接受隔離14天。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙

 

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