【旅遊氣泡】本港與新加坡旅遊氣泡將於11月22日實施 　最平檢測費為$739【內文附檢測收費】

▲ 本港與新加坡旅遊氣泡將於11月22日實施。

港府早前與新加坡「旅遊旅遊氣泡」達成初步協議 ，包括包括要求往來旅客須有檢測陰性結果及乘搭特定航班等。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，是次屬於專屬航班方式進行，定於11月22號啟航，以恢復兩地跨境往來，是首個香港與外國達成的旅遊氣泡。

氣泡將因應兩地疫情情況調整，詳情即睇【下一頁】

邱騰華航空旅遊氣泡專屬航班會由國泰航空及新加坡航空營運，兩地旅客可以在遵守規則下底部後豁免隔離安排，出行目的與行程亦都不受限制本港旅客出發往。他說旅客在前往新加坡前72小時內，要接受一次檢測，並獲陰性結果。而第二次檢測就會在到達新加坡72小時後，在當地接受一次檢測。本港旅客回程時，毋須再在新加坡做檢測，直至回港時，才需要再檢測一次。

香港往新加坡旅客：

出發前72小時到19間政府認可測驗機構做檢測或個檢測中心進行檢測（收費為240元），並取得陰性結果

抵埗新加坡後毋須檢測

新加坡往香港旅客：

出發前14日沒有去過新加坡以外其他地方

出發前72小時內要在當地機構做檢測，每次新加坡元200至300元（港幣1,200至1,600元）

抵港後要在香港機場做附費PCR Test（每次499元），一般4小時內有結果，呈陰性先可放行

由於香港往新加坡時，旅客所持的陰性檢測具72小時有效期，如果旅客來往兩地的時間是在檢測有效期（72小時）內，回港時就不需於新加坡做檢測，只需要抵港後於香港機場做附費PCR Test（每次499元），即只需做兩次檢測，合共最平檢測費為$739。

邱騰華上月14日與新加坡交通部長王乙康舉行視像會議，就「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，包括旅客往來目的不設任何限制、需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果等5大條件。詳情即看：【下一頁】

安心出行11月16日供市民自願參與及下載，即睇：【下一頁】

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記者：郭家穎、陳曉瑩