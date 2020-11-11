【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷

▲ 麥美恩與林峯師徒情兩集落幕，活摘器官慘死一幕被觀眾激讚。

TVB台慶劇《使徒行者3》於本周一在TVB免費播放，在《使徒行者3》一出場已非常亮眼的Juicy（麥美恩飾），在第二集卻被強行活摘器官，最後慘死。入行9年內主力擔任主持工作、屢獲獎項的「綜藝女王」麥美恩Mayanne，在演出方面十分出色，僅出場兩集已獲廣大觀眾認同和力讚。

其實林峯飾演的「爆Seed」回歸《使徒行者3》，並首次領軍做飾演臥底Juicy的麥美恩師父，二人的師徒互動已很有火花。Mayanne在第一集扮妓女，與農夫的搞笑對手戲已成功惹來網民討論。

【使徒行者3】麥美恩與農夫發揮搞笑本色 Mayanne演技獲讚：我是幸福的【有片】

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朱倩被活摘器官慘死

在《使徒行者3》第二集中，Mayanne飾演的朱倩（Juicy）為了要保護台灣姊妹花之一的二寶（楊埕飾），而把自己當作引餌引開敵軍注意，同時被對方識破其臥底身份，被器官販賣集團的手下擄走後，活生生地接受器官摘取手術，最後慘死。在那數分種的掙扎及彌留戲份，獲觀眾大讚Mayanne的演技非常了得！

Mayanne昨晚（11月10日）亦有在社交網站分享她的演出片段，更直言「睇一次喊一次」，又寫下當時的演出心聲：

拍呢場之前我諗咗好多嘢，我問過峯哥喊戲點拍，佢話拍嘅時候你個心會有一首歌。當時我追緊Game of Thrones，我心響起 The Night King。手術室現場好靜好冷，陰陰沉沉嘅燈光，果種孤獨嘅感覺，連朱倩都知，點嗌都冇用（我喊了...）到爆seed衝去想救朱倩，峯哥演技爆發，再加埋首...無人會問我...（唉...又喊了...）

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參加香港小姐入行

現年33歲的Mayanne於溫哥華出生，2011年參選香港小姐獲得殿冠而入行，自此全心往主持方面發展，於2013年加入《學是學非》後，成功「入屋」，其活潑、不計形象及傻大姐的性格深得觀眾喜愛。在2016年被安排擔任香港小姐評判團時，與森美鬥嘴情節很有火花，過後二人在綜藝上有多個合作，例如有叫好叫座的《森美旅行團》。

在主持方面Mayanne成績卓越，於2016年首度提名「飛躍進步女藝員」，而她有份的三個綜藝節目《我愛香港》、《學是學非》以及《天與地》都分別獲得相關獎項，在2017年成功奪得「飛躍進步女藝員」獎，入行多年來Mayanne主力往主持及綜藝方面進發，雖然偶爾參演劇集，今次終於憑「Juicy」一角認定其演技實力。

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