【回港易】政府宣布11月23日起廣東省或澳門回港港人　符合條件下可豁免14天檢疫

▲ 政府將於11月23日推出「回港易」計劃，容許身處廣東省或澳門的香港居民回港後豁免14日制檢疫。

本港疫情未止，將於本周四到期的防疫措施將會延長一周，政府今早（11日）就最新預防及控制措施舉行記者會。出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局主任（特別職務）袁民忠、衞生署署長陳漢儀，以及醫管局行政總裁高拔陞。

政府將於11月23日（星期一）起推出「回港易」計劃，容許身處廣東省或澳門的香港居民符合條件下，回港後豁免14日制檢疫。在計劃下回港人士，如果需要再回到廣東或者澳門，需要接受內地當局的檢疫措施，包括接受隔離14天。

食物及衞生局局長陳肇始表示，現時獲政務司司長豁免從內地返港後接受檢疫人士，若從陸路口岸抵港時，需持有有效病毒檢測結果才可以入境香港後獲豁免檢疫。

有關附合免檢疫的回港人士，必須符合以下條件：

必須是香港居民

回港前14日內沒有到過香港、澳門、廣東以外其他地區

取得粵港兩地認可機構的病毒核酸陰性檢測

檢測證明需要是回港當日或之前發出

需要在網上申請取得名額

計劃初期定下深圳灣口岸定每天3,000人名額，以及港珠澳大橋2,000人的名額，而有關「回港易」網頁由11月18日起開始預約，每周三至五預約下周7天任何一天的出行。

1名18歲或以上申請人最多可以為3位同行人士，申請只需提供身份證號碼，系統會即時顯示成功，以及手機會收到確認短訊。

袁民忠指，回港人士須取得粵港兩地認可醫療機構的病毒核酸陰性檢測，廣東省和澳門分別有39間和4間，有關資料會在「回港易」網頁提供。

他又說，有關檢測結果會將會透過健康碼或粵康碼形式，送到衞生署電子健康申報系統，惟時效只有24小時，提醒回港人士取得3天有效病毒檢測結果後，在出行前24小時內轉成健康碼或粵康碼就可。

袁民忠又提到，計劃是為了服務仍在內地或澳間停留的港人，所以計劃暫時未有包括內地來港的旅行團。

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記者：陳子謙、陳曉瑩