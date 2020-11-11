【開不了口】很多人有讚人做得出色的風度 鄭丹瑞專欄：認輸卻相當難開口

▲ 開口認輸是相當難開口的事。

「唔講都唔知，原來在美國總統大選，落敗一方打一個認輸電話俾勝方，原來好緊要。」好事之徒因為這次美國總統大選，學識好多政治常識。「呢個電話，體現咗選舉嘅體育精神，同埋雙方有幾尊重呢個選舉。」執筆之時，拜登已經宣布勝出大選，世界各國領袖亦都紛紛致電恭賀，唯獨是他的對手特朗普，仍然堅持想翻盤，拒絕打出這通認輸的電話。

「或者佢以為自己仲有機會藉住法律訴訟，期望打贏官司，推翻呢一次選舉結果。」損友甲國際時事分析員上身。「政治呢家嘢，我哋識咩呢?!個個都口噏噏當秘笈，人人以為自己對眼前政治人物睇通睇透，其實一直俾人玩弄於股掌上，牽着鼻子走。」好事之徒說：「我反而想問在座各位損友，有無試過認輸嘅經驗？」這是一個很有趣的問題，一眾損友一時間都沉默起來，苦思自己的認輸經歷。

大家苦思良久，才發覺原來要去認輸，是一件相當難開口的事情。「『我認輸』呢三個字，其實真係好難講出口嘅。」損友乙道出一眾損友的心聲。「捫心自問，我有讚人做得比我出色嘅風度，就係缺乏認輸嘅勇氣。」損友丙說出重點。

「我哋話人無認輸嘅風度同勇氣，但係原來我哋個個都做唔出，更何況係特朗普呢種自戀自大又自卑嘅人，佢打唔出呢個電話，完全可以理解。」好事之徒說。

全文刊於《經濟日報》，原題為「認輸」