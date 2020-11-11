【防疫措施】4間檢測中心本周日投入服務費用240元　延長大埔區兩採樣亭服務

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本港疫情未止，將於本周四到期的防疫措施將會延長一周，政府今早（11日）就最新預防及控制措施舉行記者會。出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局主任（特別職務）袁民忠、衞生署署長陳漢儀，以及醫管局行政總裁高拔陞。

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食物及衞生局局長陳肇始表示，全球疫情持續爆發，現在有零星的個案而確診數字與全球比較是處於低位，疫情是緩和，不過秋冬進入流感高峰期，市民不可以鬆懈以及非常小心，宣布4間社區檢測中心，在星期日投入服務，每次檢測費用240元，同時會延長大埔區兩採樣亭服務延長至11月15日；而流動車服務則延長至11月12日，翌日（13日）朝10晚8提供收集樣本瓶安排。

她表示疫情未完全受控，現時沒有空間進一步放寬社交距離措施，本星期四到期的防疫措施會延長多一星期，提醒市民避免進行不戴口罩的活動，多宗涉及酒店Staycation的聚會。陳肇始指，過去一星期留意到有市民沒有遵守防疫措施，再次呼籲公眾及業界自律，當局會加強執法；市民如出現病徵，應盡快求醫或進行檢測。

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記者：伍瑋瑋、陳曉瑩