【最後告別】3歲癌末男童時日無多想念爸爸　獲准破例見在囚父親圓最後心願

▲ 內地一名3歲癌末男童時日無多，獲批准見在囚父親「最後一面」。

兒童癌症每年奪去不少孩子寶貴的生命，小朋友抗癌路上需要父母和家人的支持。內地一名3歲癌末男童時日無多，一直想念在囚的爸爸，最終他獲批准見父親一面，完成了這個「最後心願」。

3歲男童確診肺癌晚期

據內地《南國早報》報道，3歲男童安安早前開始患病，連日高燒不退，至9月29日確診患上肺癌晚期。由於癌細胞已擴散，無法採用手術治療，加上安安年紀尚小，亦不適合採用化療，現時只能透過服用中藥來控制病情。

安安的爸爸計男因醉酒駕駛犯下危險駕駛罪，法院判處他入獄3個月，8月26日送往柳州市第二看守所服刑。安安的病情持續惡化，受盡癌魔折磨，當感到疼痛難耐時，便想見爸爸，問媽媽為何爸爸還未回家。

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寫申請書求准父子見面

安安的媽媽聽到兒子想念父親很難過，擔心他未能等到爸爸刑滿出獄回家。媽媽於是在11月初向看守所遞交申請書，希望能讓安安見爸爸「最後一面」，她在申請書寫道：

孩子在他最無助最需要爸爸的時候，爸爸卻不在身邊。希望在他生命最後的寶貴時間裡，爸爸能陪在他身邊，別讓他在最後留下什麼遺憾……

爸爸抱愛兒深情對話

這份申請書感動了看守所人員，決定破例安排父子見面。就在周日（8日）上午9時30分，安安在媽媽的陪同下，見到他日夜思念的爸爸。由於疫情下，而且安安患病，當局特別小心謹慎，計男穿著防護衣，戴上防護鏡和防護手套，才能與兒子見面。

爸爸抱著愛兒深情對話，轉眼約半小時，到離別的時刻，安安不捨地向爸爸揮手道別，並送上飛吻。父子一別，不知還有沒有再見的機會。

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責任編輯︰王明芳