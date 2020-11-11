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【流感高峰】醫管局下周交代應對秋冬流感的計劃細節　已為逾20萬市民接種流感疫苗

社會 11:05 2020/11/11

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醫管局將於下星期交代應對秋冬流感的計劃細節。（陳永康攝）

本港疫情未止，將於本周四到期的防疫措施將會延長一周，政府今早（11日）就最新預防及控制措施舉行記者會。出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局主任（特別職務）袁民忠、衞生署署長陳漢儀，以醫管局行政總裁高拔陞。

醫管局行政總裁高拔陞指出，他表示下星期交代應對秋冬流感的計劃細節 ，為應對流感高峰期，上月開始截至11月9日，已為逾20萬名目標市民接種流感疫情，逾3萬多名是醫管局人士。

他指出今年受新冠肺炎疫情威脅，現時已有1200張一線隔離病床，亞博已有6個展館可以接收病人，1900張病床，至於臨時醫院興建後可以提供270張病床照顧病情比較輕微的患者，應對下一波疫情的爆發。

同時亦向各聯網撥款10億元，讓前線同事可以及早準備工作，至於人手的安排上，有機會要開展社區治療設施，已提供課程予兼職醫護人員。同時會加強病毒檢測服務，小朋友很多時候有上呼吸道感染情況，會為他們提供合併的檢測。

另外政府將於11月23日（星期一）起推出「回港易」計劃，容許身處廣東省或澳門的香港居民符合條件下，回港後豁免14日制檢疫。在計劃下回港人士，如果需要再回到廣東或者澳門，需要接受內地當局的檢疫措施，包括接受隔離14天。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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