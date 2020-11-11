【使徒行者3】袁偉豪自覺年紀大工作量減　Ben走出情緒困擾：我是不會放棄的

▲ 袁偉豪過去一年一度情緒低落。

袁偉豪（Benjamin ）在今年9月，公布在去年已成功向女友張寶兒求婚，此外早前袁偉豪宣布加盟唱片公司做唱作歌手。以為袁偉豪過去一年生活順暢愉快，原來他的內心鬱結。

前晚，袁偉豪在個人社交平台上載他在健身室操肌的短片，片中所見阿Ben身材甚fit，但原來過去一年，袁偉豪因為有感工作量減而心情低落，並因愛上喝酒及懶於運動導致身材走樣。

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幸好袁偉豪現已走出情緒困窘，決定重新振作，阿Ben寫道：

過去的一年確是我人生中情緒比較低落的時候，工作大減、每日只有躺在家中、跟朋友吃飯而且愛上喝酒，用酒精來麻醉自己，無論自己的思想曾經是有多正面，也會在想，自己曾付出這麼多的努力，甚至用上自己的生命和健康去演出,為什（甚）麼好像也人家也不懂得欣賞？於是便有種想放棄的心態，日復日、身體變得懶惰，內心變得沒有自信，於是我不停回看一些自己數年前的作品，一邊看然後一邊提醒自己，雖然我大了好幾歳， 客戶再也不再有興趣找我工作，但我是不會放棄的，我把所有的憂慮都一一拋開，重新起步！每天努力控制食量，注重運動、現在身形逐漸回復而且變得強壯，內心也變得寬大，不再為那些虛無飄渺的東西而變得令自己煩惱！ 今天我我告訴大家我已準備好，我已準備好迎接充滿着挑戰的未來，把我自己做好把我的工作做好，愛惜我身邊嘅人，重新開始！ #人生總會遇上低潮

#沒有懷才不遇

#只要不放棄就會有希望

繼續 #好好建立自己嘅生活

#路途上的袁偉豪

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