【過勞猝死】每月OT逾100小時　工程師過勞心肌梗塞猝死【附12大過勞徵兆】

▲ 每月OT逾100小時，工程師過勞心肌梗塞猝死。

對不少打工仔來說，每日加班可能是家常便飯。台灣一名工程師每月超時加班約100小時，最後不幸於工作期間因突發心肌梗塞猝死。有本港心臟科專科醫生指出，若每日睡眠時間不足6小時，患心血管疾病的風險增加15%。

根據台灣媒體報道，任職工程師的李姓男子，於2011年加入公司，上班時間為晚上8時至翌日早上8時，但長期需要加班工作。2017年1月26日凌晨，他於工作期間因突發心肌梗塞陷入昏迷，同事將他送院搶救，惟留醫1個多月後不治死亡。

根據法院審查，李男事發前6個月總工時達1742小時，而他在第1個月超時工作達105小時，其後5個月共超時工作達558小時。法院指出，李男工作期間發生急性心肌梗塞，最終休克死亡，屬於職業促發病症，與病前長時間超時加班、過勞有一定因果關係，符合過勞的職業災害，判處公司需向李男家屬賠償。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣