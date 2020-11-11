【親子好去處】奧海城外星人聖誕派對　5大體驗區設計外星人密碼錄製聖誕歌曲

▲ 《Alien Planet外星人聖誕派對》設有5大體驗區，讓小朋友發揮天馬行空的想像空間。

今個聖誕留在香港同樣有好去處，奧海城將在11月21日起舉辦《Alien Planet外星人聖誕派對》，設有5大體驗區，包括設計外星人語言密碼、錄製外星人聖誕歌曲等，讓小朋友發揮天馬行空的想像空間。

兒童顧問團打造聖誕活動

《Alien Planet外星人聖誕派對》是全港首個由兒童顧問團打造的聖誕活動，奧海城早前招募15位5-9歲小朋友加入奧海城Olympian Kids兒童顧問團隊，以小朋友的角度出發，由他們做主導，設計出小朋友喜歡的活動。現場有一系列STEM工作坊、故事分享及親子手作等活動，適合一家大小參與，用五感體驗外星人世界。

▲ 《Alien Planet外星人聖誕派對》是全港首個由兒童顧問團打造的聖誕活動。

5大外星人體驗區

由小朋友創作出的5大外星人體驗區，包括「外星人自畫像」、「破解外星人語言解碼」、「尋找外星人的聖誕禮品」、「猜猜外星星球聖誕花奇妙香氣」、「尋找太空流星密碼」及「外星人的奇幻聖誕歌」，透過不同感覺器官包括視聽、嗅覺、觸覺和聽覺，展開奇妙外星之旅。現場更有巨型外星人飛船及體驗區，小朋友可體驗由8個不同顏色的外星星球交織的神秘奇幻的宇宙世界。

多款精美禮品

活動推出多款精美禮品，包括外星人太空版桌上遊戲、外星人圖案Level 2口罩、牛仔布袋及繡花外星人襟章，以及外星人氣球等，喜歡外星人的大小朋友萬勿錯過！

▲ 外星人圖案Level 2口罩。

奧海城《Alien Planet外星人聖誕派對》

日期：2020年11月21日至2021年1月3日

地點：奧海城2期主題中庭

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責任編輯︰胡嘉儀