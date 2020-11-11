【酒店自助餐】九龍酒店推龍蝦鮑魚海鮮自助餐　網上預訂可享7折每位471元【內附連結】

▲ 九龍酒店推出的升級版「鮑魚 · 龍蝦海鮮盛宴」自助晚餐，網上訂更有高至7折的優惠。(酒店提供)

九龍酒店倚窗閣於11月份推出全新的升級版「鮑魚 · 龍蝦海鮮盛宴」自助晚餐，除了有源源不絕地的主題美饌，大廚更預備多款以蟹入饌的菜式，每晚輪流供應。另外，現在於酒店的eShop訂自助餐，最高有7折優惠，最平只需471元，相當超值。

今次的自助餐新增了多款蟹菜式，包括熱情果香芒皇后蟹鉗雞尾沙律杯、黑魚子蟹肉青瓜卷、野菌蟹粉焗扇貝、蟹肉蟹黃伴斑球蒸蛋白、黃金蟹皇炒龍蝦鉗及蟹粉蒸鵝肝慕絲燉蛋等，為蟹迷帶來無限滿足！

▲ 這款野菌蟹粉焗扇貝，用上當造的大閘蟹蟹粉，味道甘香。(酒店提供)

除了各道以蟹入饌的菜式外，同場當然不少得受歡迎的鮑魚及龍蝦主題美食，包括：水晶燕窩藜麥香芒龍蝦沙律、焗味噌鮑魚、柚子龍蝦鉗沙律伴糙米及米形粉、醉滷鮑魚伴杞子。

▲ 自助餐有多款以鮑魚做主角的菜式，十分吸引。(酒店提供)

另外還有來自法國、紐西蘭及美國的即開生蠔、加拿大雪花蟹腳等海鮮，以及即切烤肉及鐵板燒等，令人食指大動。

▲ 自助餐有多款海鮮供應，相當豐富。(酒店提供)

此外，甜品的陣容亦不容忽視，多款精緻甜品為鮮甜彈牙的海鮮作完美平衡，如即焗朱古力咖啡古早蛋糕、即焗原味梳乎厘、北海道牛乳燉蛋白及香滑鮮製豆腐花，款471眾多。

「鮑魚 · 龍蝦海鮮盛宴」自助晚餐

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣

電話：2734 3803

價錢：

周一至周四 原價成人588元 7折優惠價470.4元

周五六日及公眾假期 原價成人638元 75折優惠價542.3元

記者：Mabel