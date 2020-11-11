【紅館重開】張敬軒個唱熱賣黃牛黨再現　軒仔$980靚位門票炒價逾2千元

▲ 張敬軒11月開紅館演唱會。

疫情下，紅館閉館多時，而隨著疫情放緩，首個紅館演唱會將11月22日起舉行《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》，昨日門票公開發售反應熱烈，一日爆滿，主辦單位即宣布加開兩場，而疫情下久違多時的黃牛票亦再度重現。

「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」原定於去年11月舉行，但因社會事件而延期，最後定於今年11月22日重開，軒仔亦成為疫情後首位重返紅館開售票演唱會的歌手。

為配合表演場地的防疫措施及紅館的特別座位安排，主辦單位已加開11月26及27日兩場，合共約6000張門票在昨日（10/11）10時起於城市售票網公開發售，每人每次限購最多4張門票。

而因銷情理想，主辦商英皇娛樂宣布「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」將再加開11月28至29日兩場，門票於11月17日起於城市售票網公開發售。

▲ 張敬軒成疫情下首個回歸紅館開演唱會歌手。

【紅館重開】張敬軒個唱門票火速售罄 軒仔宣布加開2場【內附購票詳情】

6場門票火速售罄，而在一些演唱會門票網站，已見有張敬軒的炒飛出現，如原定11月27日的尾場，某些位置佳及前排位置、原價$980的門票，在某演唱會網站已有人以每張$2411出售。

而部分相對較後排的貴價位置，亦有人以約$1000至$1500元出售，甚至連炒飛也出現售罄情況，黃牛黨炒賣情況相當過份。

▲ 張敬軒個唱部分靚位門票，有人以高價轉售。（網站截圖）

楊千嬅再開跨年個唱

另外，緊接張敬軒，在12月在紅館舉行的《楊千嬅MY Gratitude 25 楊千嬅演唱會2020》，由12月23日起共開6場，現時在熱門日子如除夕夜（12月31日），最貴門票$980仍有少量座位。

而除夕夜一場，部分原價$980屬位置佳的門票也有出現炒賣，有人在演唱會網站以$2086出售。然而，門票炒賣始終不是正當途徑，希望樂迷不要光顧黃牛黨！

近期舉行演唱會

歌手 日期 地點 達明一派《Replay Live》 2020/11/13-15, 17-19 伊館 《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會2020》 2020/11/22-29 紅館 《MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020》 2020/12/23-26、31、2021/01/01 紅館