【自製愛玉】飲品加愛玉低卡又微飽肚　香港科學館教0失敗自製Q彈愛玉

▲ 香港科學館教自製Q彈愛玉。

不少人都愛食台式飲品中的配料，其中Q彈的愛玉不但低卡，食後更有點飽肚感。香港科學館日前就在Facebook專頁分享自製愛玉的簡單方法，大家可以在家輕鬆自製健康愛玉啦！

科學館指出，愛玉是來自一種叫愛玉子（俗稱愛玉）的榕屬植物。要自製愛玉也很簡單：

1.首先將植物的種子放入網袋

2.在室溫的開水中搓揉10至15分鐘（力道不宜過大）

3.讓水靜置30至40分鐘待凝固

4.凝固後可放置冷箱儲存

詳細圖文解說及製作注意事項：

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製作愛玉的原理

為什麼只要在室溫水中搓揉種子，就可製成愛玉？科學館解釋，愛玉種子表層含有豐富果膠和果膠酯酶，搓洗過程中，兩者會慢慢溶到水中。

果膠酯酶會改變果膠長鏈狀分子結構中某些部分，令果膠能夠連結水中嘅金屬離子（香港嘅自來水含有微量鈣離子、鎂離子等金屬離子）產生交聯反應，即果膠長鏈與金屬離子互相連結，成為像海綿狀的網絡，將水分子鎖住，形成凝膠。睇埋圖解就會更清楚愛玉嘅製作方法和原理。

營養師：愛玉熱量較低

註冊營養師謝詠瑩（Gloria）曾接受TOPick訪問時解構不同台式飲品配料的熱量，當中愛玉的熱量一份少於70卡。Gloria表示，愛玉、寒天、三色蒟蒻、蘆薈等大部份是食用纖維，故身體吸收不到，熱量較低，飲用後亦會有些微飽肚感覺。不過，她提醒，部份台式飲品店會加入糖水煮，因此多少都有些熱量。

其他台式配料卡路里拆解：

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責任編輯：楊宛茜