【開心速遞】久未露面群姐許思敏終於回家　細數絕跡《愛回家》謝芷倫+周梓盈+李綺雯近況【有片】

▲ 《開心速遞》內有不少角色已消失。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》令多個演員憑角色火速入屋，當中特約演員許思敏憑群姐一角人氣急升，可是約期「群姐」許思敏卻久未在《愛‧回家之開心速遞》露面，直到昨晚（11月10日）播出的《愛‧回家之開心速遞》，群姐終於「回家」，令觀眾十分欣喜。

其實《愛‧回家之開心速遞》不少角色如林美香Mandy（謝芷倫飾）、秦博思（馬貫東飾）、垃圾清（周梓盈飾）、賀碧雲（李綺雯飾）、楊洋（劉思希飾）、細龍太（陳偉琪飾）、傻強（馮奕森飾）等都紛紛於劇中絕跡，令觀眾感可惜，不知他們有沒有機會如群姐般「回家」？

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▲ 群姐（許思敏飾）近日「回家」。（TVB截圖）

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群姐「回家」觀眾驚喜

昨晚（11月11日）播出的第1055集《開心速遞》「一起追星的日子」，講述若水（呂慧儀飾）、David（湯盈盈飾）等人一起追捧韓國某隊天團，得悉他們與另一後起組合同時來港，相約到Rebecca（沈可欣飾）家上網搶購天團的演唱會門票，可惜行動失敗。

久未露面的群姐指出Rebecca為另一隊天團製作應援牌，眾人想盡辦法令Rebecca重投Supper Senior的懷抱。群姐突然「回家」令觀眾很驚喜，不過仍然不少已消失的角色尚未「回家」。

以下幾位《愛‧回家之開心速遞》角色，不知會否有機會回劇組？

秦博思（博士）及林美香（Mandy）

▲ （謝芷倫IG圖片）

由馬貫東與謝芷倫飾演的人氣CP博士與Mandy，劇情講二人自拍拖以來都深受歡迎，更發展到幾近談婚論嫁的地步。

但由於當時謝芷倫需拍其他劇集而未有空檔再拍《愛‧回家之開心速遞》，故此劇情交代至Mandy在橙不忍島放監後便向大小姐辭職，在博士陪同下到英國進修法律，最終二人一同離開劇組。

二人的離開令觀眾大呼不捨，而事隔近一年後，網民終於集氣成功，在今年一月，馬貫東就為《愛‧回家之開心速遞》客串一集，但就未見謝芷倫的蹤影，觀眾亦未可在劇中再看二人的情侶檔演出。

譚可清（垃圾清）

▲ （周梓盈IG圖片）

由周梓盈飾演的垃圾清早於《愛‧回家之開心速遞》初期已是威龍集團的成員之一，後至謝芷倫離開劇組後，周梓盈演的垃圾清便成為大小姐（林淑敏飾）秘書。她的反應遲鈍及呆萌，常把大小姐激得紮紮跳，故又被大小姐名為「垃圾清」。

不過，垃圾清也是富豪千金一名，並與大小姐的弟分Terry（李偉健飾）有感情線。可惜在二人發展得很好時，周梓盈卻與TVB已完約，連帶在劇中與Terry的感情線亦需結尾，最終都無緣走在一起。

至於現在周梓盈屬自由身，平時也有在個人社交平台分享個人生活點滴，早前她便在社交平台上載與「李莫仇」張詩欣茶聚的相片。

賀碧雲（果欄大小姐）

▲ （TVB截圖）

由李綺雯飾演的賀碧雲與垃圾清一樣，在早期《愛‧回家之開心速遞》中已曾出現，之後消失百多集後再現劇中。賀碧雲回歸後的劇情主要與大小姐惡鬥，劇情非常搞笑。後來因為大小姐教賀碧雲英文，令她成功逃過被爸爸指罵的危機，於是二人化敵為友，變得老友鬼鬼。

大小姐與賀碧雲的劇情風趣幽默，吸引不少觀眾支持。不過，李綺雯在4月約滿TVB後便不再續約，故賀碧雲亦未有機會再在《開心速遞》中出現。

而李綺雯現在經營個人網上頻道外，並為香港開電視當節目主持。

楊洋

▲ （劉思希IG圖片）

《愛‧回家之開心速遞》近期劇情交代接龍集團員工楊洋近日正於哈爾濱工作，暫未知歸期的她需要與俊華相隔兩地。

現實中，劉思希早前因要事返內地工作，回家後需要進行家居隔離。不過她最近接拍新劇《我家無難事》，預料需要拍攝一個多月，其後也可能需要往返內地和澳門，所以估計或許楊洋此角色需要留在哈爾濱一段時間了。

細龍太

▲ （陳家瑩 攝）

細龍太與細龍生話別後一直傳出她被踢出劇組的消息，不少觀眾都很期望二人能復合，惟細龍太未有「回家」的跡象。

近日有指陳偉琪正密謀轉工，並有意轉戰公關界。不過，她向傳媒澄清指自己未有轉行的打算，而向來喜歡做司儀的她這些年來都有從事相關工作，同時熱愛演戲的她未有考慮轉行離開演藝圈。

傻強

▲ （TVB截圖）

由馮奕森飾演的傻強，是劇中最無聲無息地被Out的一位。傻強在劇中與朱凌凌、安仔（周嘉洛飾）及阿壯（焦浩軒飾）是好朋友，本來戲份頗多，但他離開時劇情只突然講述他要去西伯利亞留學，後就無再作任何交代。

馮奕森的戇直搞笑形象深受觀眾歡迎，有人猜測他因客串演出的FOX劇集《心冤》而激嬲TVB，故被踢出劇組，但他卻沒有透具體然離開劇組的原因。

其實《愛‧回家之開心速遞》播出逾千集，消失的角色當然不至以上6位，另外由黎振燁演的Jacky、楊秀惠演的湯圓圓及邵珮詩演的欣欣等，都曾在劇中出場，而現在未有再出現。