【產前產後】懷孕發現子宮肌瘤需中止懷孕？　婦產科醫生拆解5大常見疑問

▲ 婦產科醫生拆解患子宮肌瘤5大常見疑問。

子宮肌瘤是女性常見的婦科病，由於病徵不明顯，有時孕婦做產檢時才發現患病。許多人擔心懷孕後發現子宮肌瘤，是否會影響胎兒，甚至需要中止懷孕。台灣婦產科醫生林思宏近日就在社交平台，解答與子宮肌瘤的常見疑問。

需要中止懷孕嗎？

婦產科醫生林思宏表示，許多人在懷孕後才發現子宮肌瘤，整天提心吊膽，憂慮是否需要中止懷孕。不過，林醫生強調，患者毋須中止懷孕，

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會否導致早產？

而且患有肌瘤也不會導致早產。他指出，女性的子宮可以盛載5000至5500克（約11磅至12磅）的孩子，多胞胎都能順利誕下，

單胞胎合併子宮肌瘤，我們的子宮空間綽綽有餘，而且即使是一顆15厘米的肌瘤，可能都不到1000克，跟孩子相比還是很小顆。

有甚麼注意事項？

至於患有肌瘤需要注意的事項，林醫生指出，肌瘤在懷孕過程中會隨著子宮變大而一起長大，所以有變性的可能，但不是變為惡性，而是肌瘤快速長大後，血液供應不足產生壞死和疼痛的狀況。一般吃止痛藥一周就可以快速緩解，一旦變性疼痛過後，該肌瘤就不會再痛。

需要改為剖腹產嗎？

他又指，沒有必要為了肌瘤而剖腹產，只要肌瘤沒有擋住生產的路徑，仍可以選擇自然產。

可否在剖腹產時切除肌瘤？

如果因為其他原因，例如胎位不正要剖腹，可以一次過把子宮肌瘤也切除，不過肌瘤的位置變化多端，因此是否能在剖腹產時順道切除肌瘤，孕媽媽需要與主診醫生商討再作決定。

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責任編輯：王明芳