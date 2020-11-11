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【旅遊氣泡】氣泡將因應兩地疫情調整　邱騰華：兩地連續7天現沒有關連本地個案將暫停氣泡

社會 11:24 2020/11/11

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邱騰華表示氣泡將因應兩地疫情情況作出調整。（陳永康攝）

港府早前與新加坡「旅遊旅遊氣泡」達成初步協議 ，包括包括要求往來旅客須有檢測陰性結果及乘搭特定航班等。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，是次屬於專屬航班方式進行，定於11月22號啟航，以恢復兩地跨境往來，是首個香港與外國達成的旅遊氣泡。

有關兩地旅客需遵守一系列防疫措施，詳情即睇，【下一頁】

邱騰華表示，氣泡將因應兩地疫情情況作出調整，如果兩地沒有關連的本地個案連續7天，每日超過5宗，氣泡就會暫停2周；隨後約數字回落不超過5宗，起泡才會重啟。他續提到是次計劃所有航班將會是專屬航班，亦會因應情況可放可收的控制航班，頭15日每日將會有一班機抵港，其後將增至兩班，每一班機最多接載200人。

專屬航班安排 ：

11 月 22 日至 12 月 6 日：  

香港至新加坡：每日 1 班，每班 200 名旅客 

新加坡至香港：每日 1 班，每班 200 名旅客

由 12 月 7 日起：

香港至新加坡：每日 2 班，每班 200 名旅客 

新加坡至香港：每日 2 班，每班 200 名旅客 

航班數目將平均分配予香港及新加坡的航空公司。

星港「航空旅遊俘泡」專屬航班詳情出台，市民即日起可預訂機票，航班時間詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭家穎

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