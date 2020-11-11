【電子奶嘴】5歲女童日看平板電腦6小時雙眼現結石　醫生：嚴重或會喪失視力

▲ 5歲女童日看平板電腦6小時雙眼驚現結石。

兒童要向「電子奶嘴」說不！台灣屏東一名5歲女童愛看卡通，日看平板電腦至少6小時，她近期經常揉眼睛，父母帶她求醫，經檢查發現，女童不僅出現近視，雙眼下眼瞼驚現眼結石。

據ettoday及其他台媒報道，據女童主診醫生、輔英科技大學附屬醫院眼科醫生洪啟庭表示，女童近期常揉眼睛，父母擔憂眼睛過敏而求醫，經視力檢查，發現女童雙眼約有50度的近視，但在淚液試驗中卻發現，其雙眼極為乾澀，再翻開眼皮檢查，發現左右眼的下眼瞼均有一片黃白色的沉積物，研判為眼結石合併乾眼症。

女童父母獲悉後大感驚訝，並透露女兒習慣用平板看卡通，每天至少看6小時以上，但不曉得這麼小的年紀也有可能罹患眼結石。

洪啟庭醫生稱，女童的眼結石可以挑掉，不過必須考慮全身麻醉。並解釋眼結石通常是因眼睛長期受到刺激，或是結膜有慢性過敏性發炎，而使結膜上皮細胞組織增生或是結膜腺體加速分泌所致。

部分研究發現，常玩手機會減少眨眼次數，迫使淚液分泌減少，造成乾眼症，而在乾眼症的病人眼瞼，能夠找到幾顆眼結石。

洪啟庭又稱，眼結石的發生率很高，大約三分之一的人都會發現有結石，但只有少數人會出現異物感，就像是小石頭在眼睛裡不斷地磨擦，容易致使眼角膜破皮、潰瘍，嚴重可能喪失視力；成年人長眼結石容易誘發發炎反應，若眼睛乾澀到眼角膜缺損嚴重，就該挑掉結石。

香港眼科醫學院院長周伯展曾表示，「眼結石」是十分常見的眼疾，當眼簾的油脂分泌凝結後，會形成的細小粒粒，似臉上的「酒米」，但生長在眼皮內，除去後亦可能會再生。

他解釋，因眼皮下是油脂性部位，當眼睛出現過勞、熱氣、夜瞓等情況，眼簾分泌過多的油脂便會積聚成粒粒，呼籲市民若感到痛楚，便需求醫，由醫生進行小手術切除；假若不理會這些油脂粒，可能會弄損眼角膜，可導致發炎、潰瘍及感染等，嚴重者會影響視力。

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責任編輯：羅嘉欣