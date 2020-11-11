  • 24°C
香港時間 : 20201111日 (三) 14:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收足片酬】尊尼特普輸掉誹謗官司被飛出《怪獸3》　傳《奇異博士》反派接演黑巫師

娛樂 13:53 2020/11/11

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

尊尼特普控告英國報章指他虐妻的誹謗案敗訴，引發連鎖反應。

尊尼特普（Johnny Depp）上周在個人IG 發聲明指控告英國《太陽報》誹謗虐妻案敗訴，因而被華納電影公司要求他辭演電影《怪獸與牠們的產地3》(Fantastic Beasts 3)。外國傳媒報道指，雖然尊尼只開了一日工，但按照荷李活的合約慣例，他仍可袋走估計約1千萬美元的全數片酬（約7,800萬港元）。

另一方面，電影公司已火速展開選角，而在《奇異博士》電影中演反派的丹麥男星Mads Mikkelsen，目前是接替尊尼特普演黑巫師葛林戴華德的首選。

尊尼特普11月6日發聲明指華納要求他辭演《怪獸3》，他尊重對方決定但仍決意證明英《太陽報》指他家暴打妻是錯誤指控。（網上圖片）

尊尼特普在英國的誹謗官司敗訴後，尊尼在聲明中強調會繼續證明自己清白，他的人生和事業不會被這次挫敗定案。大批尊尼粉絲為偶像大感不值，繼年初要求由「龍母」（Emilia Clarke）頂替Amber Heard演DC漫畫英雄片《水行俠2》（Aquaman 2）之後，再度要求華納電影一視同仁，飛走形像負面的Amber 。

有網民更玩惡搞，將Amber演的女英雄Mera 相片，換上尊尼的頭像，並聲言發起聯署行動，要求華納電影尊尼取代其前妻。

網民搞笑改圖，要求由尊尼頂替Amber演《水行俠2》。

至於哪位男星可取代尊尼特普演反派葛林戴華德？最初誰多網民推舉哥連費路（Collin Farrell），皆因他在《怪獸與牠們的產地》首集電影中就是演易了容的葛林戴華德。不過《Variety》就報導指出哥連因接拍了全新蝙蝠俠電影《The Batman》演反派「企鵝」，因此未能頂替尊尼。

根據外媒《Deadline》消息，華納電影已跟丹麥男星Mads Mikkelsen接洽，他因主演美劇《Hannibal》演食人醫生而知名度高，他也是導演David Yates的首選。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

由艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）及祖迪羅（Jude Law）主演的《怪獸與牠們的產地3》飽受是非困擾，上映日期已由2021年11月推延至2022年夏天。

至於尊尼特普主演的另一賣座電影系列《魔盜王》（ Pirates of the Caribbean），有傳迪士尼打算在此系列的第6集電影和外傳電影，都會飛走尊尼演的Jack Sparrow。此消息也令粉絲不滿，在網上發起署名行動要求他恢復其主角位置。

記者：胡慧雯

相關文章

【易角傳聞】DC《水行俠》續集傳將換女主角　尊尼前妻形象插水或《無聲絕境》Emily接捧
13:01 2020/08/24
【易角傳聞】DC《水行俠》續集傳將換女主角　尊尼前妻形象插水或《無聲絕境》Emily接捧
【明星家暴】《水行俠》Amber Heard反駁臉上瘀傷造假之說　聲稱前夫尊尼特普曾向她狂擲30酒樽
13:10 2020/07/23
【明星家暴】《水行俠》Amber Heard反駁臉上瘀傷造假之說　聲稱前夫尊尼特普曾向她狂擲30酒樽
【綠帽疑雲】「魔盜王」尊尼特普憂被連環派帽　懷疑Amber偷食里安納度+艾迪烈梅尼
17:58 2020/07/21
【綠帽疑雲】「魔盜王」尊尼特普憂被連環派帽　懷疑Amber偷食里安納度+艾迪烈梅尼
娛樂人物職業 導演 電影 丹麥 誹謗

最高瀏覽

【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
13:16 2020/11/10
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅
16:02 2020/11/10
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅
【回港易】政府宣布11月23日起廣東省或澳門回港港人　符合條件下可豁免14天檢疫
今日 09:55
【回港易】政府宣布11月23日起廣東省或澳門回港港人　符合條件下可豁免14天檢疫