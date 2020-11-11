【校長專欄】爸爸自畫繪畫教SEN兒子忍耐力 校長受啟發研發親子管教互動App

▲ 周慧珍校長受家長啓發推出i世代。

與其話小朋友係上天的禮物，不如現實啲講，小朋友係上天派來的老師，每天都考驗家長控制情緒的能力，由叫小朋友起床開始，催小朋友換衫、食早餐返學，入電梯見到鄰居拒絕同人打招呼講早晨，更加不用講做功課這部分⋯⋯每一件小事，諗起都嘔血。

有位做左40年幼稚園校長的朋友，多年來聽了很多家長分享管教子女所遇到的困難，每日大大小小的生活日常，全部都是新挑戰，但又苦無對策，即係過不到小朋友考驗，日日都考試肥佬，不單是家長感到相當苦惱和困擾，小朋友都相當難過。

直至2017年底，校內一名有特殊學習需要的幼稚園高班學生的爸爸向這位校長訴苦和請教說，小朋友每日乘搭地鐵時，都會為了爭座位的問題而責罵其他乘客，家長備受旁人冷眼，又話無家教、又話寵壞小朋友。

這位爸爸就諗辦法，將爭位坐的情境畫成圖畫，並加插兒子的樣貌在圖畫內，教導他在地鐵車廂內沒有座位時，應要手握扶手忍耐一下，畫下畫下不同的場景，就成為獨一無二親子的德育繪本。

這位校長坦言，這位爸爸的方法啟發了她，讓她萌生起研發一個有趣的親子管教互動Apps的念頭，用電子繪畫多個不同情景的生活小故事，幫助家長面對和處理子女日常的各種行為和情緒表現時，可用小朋友當主角的繪本，作為互動教育方法，成效相當理想，小朋友見到自己做主角代入了故事內的正確做法，也紓緩了緊張的感受。

個app的名叫「i世代」，這位就是五邑工商總會張祝珊幼稚園校長周慧珍，她這個教育app獲得社會福利署發展基金，獲批40多萬港元，app的「親子版」有15個親子劇場電子繪本故事，載有日常家長管教子女常遇到的困難、困擾、憂慮或矛盾的情景，如「不願起床」、「不願上學」、「不打招呼」、「拒上廁所」、「打小朋友」等等，家長及小朋友可透過錄音、畫畫，代入故事，紀錄做成獨一無二的親子繪本。

周校長就話，app免費給家長使用，希望幫到家長管教，而更重要是家長有教養方法，小朋友才是最受益的，而「世上沒有教不到的小朋友，只是家長未知教的方法了吧。」



香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出