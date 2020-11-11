【第二期保就業計劃】兩大超市須今年12月底前完成執行回饋計劃　公開最後受惠機構名單所涉金額

▲ 兩大連鎖超級市場百佳及惠康獲批「保就業計劃」第二期申請。（資料圖片）

政府要求百佳及惠康超市在申請第二期「保就業計劃」時，需回饋社會及惠贈弱勢社群。勞工及福利局局長羅致光今日（11日）書面回覆立法會議員查詢時表示，創新辦亦已要求兩間超級市場必須在今年12月底前完成執行回饋計劃，並適時公布受惠機構名單及其他資料，以維持透明度，亦會要求它們在完成派發現金券或餐券後公開最後受惠機構名單、受惠人士數目和所涉金額，讓公眾監察。



羅致光指，惠康及百佳提交的回饋方案須符合3項原則，包括：

回饋金額不應少於其在「保就業」計劃第二期下獲批的工資補貼額50%

回饋計劃的措施必須能夠量化、具透明度，亦須為兩間連鎖超級市場平常提供的優惠以外的措施

以及受惠對象應主要為弱勢社群、其次為顧客和其公司前線員工。惠贈弱勢社群的金額比例不能少於基本回饋金額的50%，而惠及員工的金額比例則不能多於基本回饋金額的10%

他指，惠康獲批的回饋計劃措施中，90%的基本回饋金額是惠贈弱勢社群的現金券、餐券及配對捐款，10%則為提供予前線員工的獎勵。至於百佳的回饋計劃，基本回饋金額當中50.5%是惠贈弱勢社群的現金食物券、39.5%是贈予市民的現金券，及10%是給予前線員工的獎勵。

政府在考慮社會各界的意見後，向兩間超級市場表明不支持向顧客提供折扣，包括減價、凍價等與貨品價格掛鈎的措施，作為回饋市民的方法，原因是政府以至市民均難以時刻監察超市貨品價格，而因應回饋方案提供的折扣亦難以與兩間連鎖超級市場平常提供的優惠作區分，以至未能量化回饋措施，亦令回饋方案欠透明度，故此政府批准兩間機構的回饋方案並不包括任何折扣安排。

惠康和百佳在計劃第二期所得的工資補貼分別為1億8千4百50萬元和1億6千1百96萬元，它們的基本回饋金額不應少於9,225萬元和8,098萬元。惠康和百佳提出的回饋計劃涉及金額分別為1億元及8,100萬元，分別佔所獲工資補貼金額的54%及50%。

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責任編輯：陳子謙