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【恐怖意外】男子走路低頭看手機撞電線桿　眼鏡碎片刺破眼球血流披面

健康 17:43 2020/11/11

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重慶一名男子，因為邊走路邊滑手機，撞上電線桿而發生意外受傷。

習慣邊走路邊看手機，一不小心容易出意外。重慶一名男子，日前邊走邊用手機，結果撞上電線桿，眼鏡當場碎掉，碎片還刺進眼睛裏，鮮血直流。他痛得坐在地上、摀着眼睛，等待救援期間仍然在滑手機。

據內地傳媒報道，11月8日上午，一名年輕男子經過車站附近時，因為邊走路邊滑手機，撞上電線桿而發生意外受傷。路過的市民拍下過程，卻發現受傷男子仍然持續地在玩手機，直至上了擔架才停止。拍下影片的民眾，在片中提醒「大家一定不要走路時看手機」。

意外引來網民討論，有人留言「懂了，以後走路玩手機不戴眼鏡」、「沒事，另一隻眼睛還能看手機」、「血的教訓才令人記住意外」。也有人認為，男子受傷後仍在滑手機，應該是在通知親友來協助。

事實上，安徽上月也有發生過類似意外，當時一名年約20歲的女子，打算走進合肥地鐵3號線圖書館站，但她邊下樓梯邊用手機，最後不慎踩空，滾了20多階樓梯到地鐵站，導致自己滿臉是血，幸好送院後沒有生命危險。

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責任編輯︰王明芳

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