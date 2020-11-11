【恐怖虐兒】護士單手扯女病童頭髮拖行撻落病牀　目擊者難以相信：家長面前表現友善

▲ 俄羅斯一名護士單手扯病童頭髮拖行，更直接將病童撻落病牀。

護士有「白衣天使」之稱，代表純潔和善良，但萬萬沒想到有些護士也有醜陋的一面。俄羅斯近日發生一宗護士虐兒案，一名護士粗暴地拉扯女病童的頭髮，從門口拖行近2米至病牀旁，更順勢將病童扔到病牀上，行為令人發指。

綜合外媒報道，俄羅斯一名家長Irina Cherryova因好奇護士會否善待自己的孩子，便偷偷將電話放在病房的窗旁，拍攝病房內的情況，隨後離開。待一小時候返回取回電話時，發現手機錄到一名護士虐待女病童的畫面。

粗暴拉扯病童頭髮扔到病牀

從影片可見，原本有病童在房間內走動，惟一看見護士進內便隨即轉身走開。而護士從進入病房開始便粗暴地單手扯著女病童的頭髮，拖行近2米至病牀，及後扯起病童的頭髮順勢扔到病牀上。女病童看似非常害怕，而護士及後更對她指手劃腳地斥罵，期間更大力地拍打牀邊，替病童蓋上被子後便離開。

護士曾威脅不要公開短片

Irina事後表示，當看見短片時也不敢相信，而該名護士在家長面前非常友善，會耐心與病童溝通，不知原來在背後卻是粗暴、殘忍對待孩子。有護士知道Irina偷拍，曾威脅、阻止她公開事件，惟她認為事件嚴重，便決定將片段公開。

院長稱抓緊頭髮保護

影片曝光後引起當地網民嘩然，網民怒斥護士不專業及虐待兒童的行徑。而院長曾發道歉信解釋，指因女童滑倒，所以護士抓緊她頭髮以作保護。惟網民質疑其說法，認為可捉緊女童的手臂而非頭髮，目前該名護士已經被停職接受調查。

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責任編輯︰王明芳