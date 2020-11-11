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【2020聖誕節】新都城中心4米高聖誕老人潮玩AR留影　虛擬變裝化身Santa Claus送好友祝福

休閒消費 12:32 2020/11/11

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

新都城中心的《大人國的5G聖誕派對》，讓大家與4米高誕老人鬼馬合照。（相片：商場提供）

Hohoho！不經不覺又就來過聖誕，又怎可少得聖誕老人？各商場已準備了聖誕主題裝置。新都城中心特別打造《大人國的5G聖誕派對》主題裝置，讓大家與超巨型聖誕老人鬼馬合照，又有多個AR打卡位，與6米高的AR聖誕老人和巨型聖誕魔法靴互動合照。特色包括：

1. 4米高巨大聖誕老人頭

走進聖誕派對，大小朋友即可與正在爬入煙囪準備大送禮物的巨型聖誕老人合照！4米高巨大聖誕老人胖胖身型卡在煙囪中間動彈不得，擺出無奈表情引人發笑！大家亦可到旁邊的聖誕老人巨型屁股，協助聖誕老人走進煙囪之餘，還可以大拍鬼馬照片，留下趣怪一刻！

2. 6米高AR聖誕老人及動物朋友

只要掃瞄場內QR Code並以手機鏡頭對準1.6米高聖誕魔法靴，6米高虛擬AR聖誕老人和就會即時彈出與遊人合照！而於溫暖的「AR Xmas Party Animals」裝置內，可以在冬日客廳中結識虛擬小鹿、小熊、小企鵝及小狐狸等AR動物朋友，共度溫馨熱鬧的快樂時光。

    點擊圖片放大
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3. 逾3米高巨型吹氣馴鹿

除此之外，3.2米高的巨型充氣馴鹿、甜絲絲薑餅人兄弟及冰晶雪人亦會於MCP DISCOVERY與大家分享聖誕溫馨故事，拍照留下難忘一刻。

4. 一秒變裝聖誕老人做主角

聖誕節主角當然離不開聖誕老人，於「虛擬變裝聖誕老人」裝置中，大家可以透過體感技術一秒即換上聖誕老人服裝拍照，然後下載與好友開心share﹗旁邊更有懷舊聖誕哈哈眼鏡，一面為你帶來50吋長腿變得苗條可人﹔一面為你帶來聖誕老人50吋肥腰，最適合跟另一半或小朋友一齊開心合照，尋回經典回憶﹗

5. 瞬間遊歷世界十大有名聖誕燈飾  

只要下載H．COINS手機應用程式並免費登記成為會員，即可瞬間穿梭世界不同國度欣賞有名的聖誕浪漫燈飾，更可錄製祝福短片，以5G網速極速下載傳送給身在不同地方的親友，於佳節送上甜蜜心意。

除此之外， H‧COINS會員更可於「5G聖誕巨聲錄像館」內與人氣「巨聲幫」吳業坤、何雁詩大拍鬼馬AR互動短片，締造開心佳節回憶；而會員以即日電子貨幣單一消費滿HK$100更可解鎖與馮允謙、胡鴻鈞或四位巨聲幫一齊趣拍聖誕搞鬼短片，享受被偶像包圍的聖誕難忘時刻！

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY《大人國的5G聖誕派對》    

日期：2020年11月24日至2021年1月3日 

時間：10am - 10pm（「5G聖誕巨聲錄像館」、「聖誕5G極速遊世界」開放時間為1pm - 9pm）    

地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期) L1天幕廣場    

記者：陸明敏

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