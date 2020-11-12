【木棘証人】張秀文身材豐滿易惹誤解　Sammi揀男友最重視兩件事

▲ 不以一時好壞決定成敗，入行十年張秀文：「我今年重新出道！」

張秀文（Sammi）在劇集《木棘証人》演拜金港女Yuki，對男友羅子溢（原名羅仲謙）飾演的高Sir「派帽」，分手後又用盡方法去搶回已有新女友Chris（張曦雯飾）的高Sir。劇中Yuki那種對前度的糾纏，令觀眾看得火滾。

不過真實的張秀文爽朗健談，性格與Yuki大相徑庭，問到現實中的她會否如Yuki般向男友大耍冧功，Sammi笑謂：「對著男朋友總會扮下低能，試探一下可會踩中對方的底線，不會每一下都倔強。」

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▲ 張秀文於劇中飾演「港女」Yuki。（TVB截圖）

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瀟灑面對感情結束

Yuki為求復合的死纏爛打、裝作受害者的行為，連張秀文也直指「頂唔順」，因為Sammi在感情上是個瀟脫的人：「能夠說出分手，代表我已對感情好失望，如果兩個人在一起並不開心，那倒不如大家單身，這樣才有機會找到適合的人。」

雖然試過與舊愛復合，但張秀文自認記性太好，難以消除心中傷痕重新信任關係：「小時候對愛情有種過份的執著與潔癖，希望兩個人的關係從未有過裂縫，我記性太好，受過傷後很難去接受對方是個適合自己的人。」

▲ 性格爽朗的張秀文在愛情上亦非常灑脫。（黃建輝攝）

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戀人由朋友開始

張秀文在去年跟前經理人Victor（仇耀斌）結束7年情，擁有甜美笑容、姣好身材、爽快性格的她自不然吸引不少異性，不過Sammi稱與男性友人發生過不少誤會：「可能一點關心、問候，對方會突然叮一聲覺得好像有可能。」

不過張秀文並非容易追求的女生：「如果本身是朋友突然表白，我會把對方推到九萬丈遠，除非本來我都喜歡他，要令關係慢慢拉近，變成戀人未滿的狀態再慢慢相處。」

Sammi坦言與那些追求者再見不是朋友：「兩人之間永遠都會有隔膜，因為好怕再令對方誤會，寧願推開對方就不會再有誤會發生。」講到擇偶條件，她直言：「無！無先最慘，一切講感覺和溝通。最重要聊得來，價值觀相近自然較少拗撬，雖然爭論是了解雙方的過程，但都好疲累。」

▲ 樣貌甜美、身材惹火，自然吸引不少異性追求。（instagram圖片）

身材焦點是優或是缺？

提起張秀文自然想起她的魔鬼身材，問到有否感受過有男生因其身材而刻意靠近，她一臉認真：「雖然我表面上愛說話，給別人感覺熱情容易相處，其實私底下到能夠交心的朋友不多，如果你跟我的溝通未達到那個層次，我亦不會特地去了解你的想法、幻想你是否對我另有所圖。」

身材豐滿是張秀文被人記住的優點，但似乎亦因這樣而令人忽略了她的其他特質：「這件事有利有弊，多謝當初大家因為性感、身材而注意我，給我很多工作機會，知名道亦有提升，不能抹殺這些東西。但矛盾位在於大家都太聚焦在這件事上，就不會了解你其他事情。」

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回憶過去她所飾演的都是「前女友」、性感女角，限制了張秀文的發揮與戲路。

她說：「劇本很形容的都是找我演身材豐滿、誘惑偏多的角色，會覺得我好像沒太多嘗試，自己不是想走這路線，但能夠令你想起我的就只有這些角色，而這些角色確實發揮不多。我亦自問好『麻甩』，不太懂做展示身型、誘惑別人的姿勢，不論是色誘橋段、黑社會阿嫂、瘋狂前女友，都覺得自己不太能拿捏。」

張秀文入行已第十年，坦言曾抗拒演人母的角色：「不是做媽媽不好，只是沒這心態，怕自己演得不好。但發覺演戲可以用別個切入點，令你領會到怎樣去演。例如聯想自己養狗對愛犬的那種擔心、勞氣其實跟做媽媽一樣，可以放進角色裡，讓自己演得實在一點。」其實讓她介懷的不是角色性感與否，而是角色能夠發揮的空間多少。

自認缺乏演戲天份和經驗的她，過去得到的角色都是客串居多：「因為無頭無尾，經常不知道自己在演甚麼，覺得好迷惘。」

今次在《木棘証人》的Yuki是張秀文首個連戲角色：「跟每一個人的關係都好清晰，預備功夫都可以做多好多，拿著劇本跟監製研究怎樣演繹時，起碼有信心。了解角色的人生才能為他爭取更好的福利。」

▲ Yuki是張秀文入行十年來，在TVB戲份最重的角色。（TVB截圖）

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綜藝演戲相輔相承

自2010年參選港姐奪得亞軍後入行至今，張秀文只接過16部劇集，參演過的綜藝及主持節目遠超電視劇，她坦言在拍劇方面覺得自己心態上還是新人，所以較緊張：「重點是不想自覺還是新人，不能入行十年還告訴別人我是新人，覺得太羞家和不可理喻，但確實能力上自己還是個新人，當然在十年過程中有成長和進步，開始拿捏到拍劇的竅門。」

問起綜藝與劇集的取捨，張秀文表示兩樣都喜歡，覺得它們並無衝突，甚至可以相輔相承：「綜藝是含有戲劇魅力，例如在韓國有許多綜藝是有劇本，要跟從劇本同時令觀眾覺得真實、自然，拍劇同時亦要做到綜藝的自然、投入才會真實，讓觀眾覺得你在做自己而非跟隨劇本，所以劇集和綜藝是不能分割。」

▲ 綜藝與劇集，張秀文難以取捨。（黃建輝攝）

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十年前後的自己

人生有多少個十年？張秀文在圈中度過了第一個：「有句話今年經常掛在嘴邊，『我今年重新出道』。」

回想當年參加港姐，張秀文抱著「怕煩」的心態：「有人幫我提名甚至交表格，我覺得是但啦交了也未必揀我。到後來得獎、進入TVB，個人的狀態是『懵』的，雖然知道自己在做甚麼，但不了解這行業的生態、不懂得表現自己，藝術、表演對我來說好陌生，亦不太有自信。」

所以她自覺過去十年感覺像在準備，今年有種重生的感覺：「不論綜藝還是戲劇，有種我應該現在才出道、處於最準備好狀態的感覺，能夠接受各種挑戰，並且在機會到來時，我能以準備好的狀態去接受它。」

對於未來十年的遠景，她卻自言不個計劃周詳的人：「當然會盡力做好每一件事、希望得到最好結果，但因為我容易緊張，在壓力底不會表現得好，所以想要用一個表面輕鬆、底下是長時間準備好的狀態，去完成我的工作，而得到甚麼結果要看天時地利人和。」

▲ 入開十年，她笑言今年有重新出道的感覺。（黃建輝攝）

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張秀文看淡獎項認同，因為覺得這並非她能夠控制的事：「自身價值、成功與否，我有否活得精彩這回事，不會用獎項、達成目標來界定，反而覺得過程比較重要。先有滿足感，才會有成功感，所以不論工作還是生活，我都希望先享受過程。」

同時她亦不會用一時的好壞去界定成敗：「十年貌似很長，但在人生中只佔好少部份，幸運的話可能還在做我喜歡的事。如果你這樣容易就界定成敗，就很容易放棄。就像我前面的十年，如果以我的準則去界定，已失敗到不得了，一早就不會在演戲、主持上繼續。我對自己好苛刻，所以學懂了不要覺得自己失敗，應該希望下次會更進步、更少遺憾。」

Hair：Kin Tam @ aveda x IL COLPO

Make up：Pinko.C

場地：馬哥孛羅香港酒店

記者：陳心怡

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