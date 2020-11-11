【好人好事】男子搭車途中四肢僵直口吐白泡　癲癇發作5名醫生及時急救挽回一命

▲ 男子搭車途中癲癇發作，幸獲5名醫生及時急救。

蘇州一名男子上周三（4日）乘搭地鐵期間癲癇症發作，突然倒地，四肢僵直、口吐白沫、失去意識，恰巧同車有5名醫生及時為他急救，才不致有生命危險。據本港醫管局的資料，大約每20人中會有1人曾經歷癲癇發作，癲癇症為第三大常見的成人神經科疾病。約有半數人在15歲前發病，男性女性患癲癇症的機會均等。

綜合內媒報道，事發當日，該名男子乘搭蘇州地鐵因癲癇症發作倒地，附近乘客不知所措。同一車廂內，恰巧有5名醫生，得知有乘客不適後，趕去該男子身邊，即場診斷。

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救人醫生沈琦博醫生表示，當時先查看該男子是否心臟停頓，發現他有脈搏後，隨即排除是心臟內科疾病，把其症狀判斷為癲癇發作，於是5名醫生立即著人群散開，讓該男子身體平躺，頭側向一邊，以防他誤吸嘔吐物及咬傷自己的舌頭，並召救護車。幾分鐘後，男子漸漸恢復意識，情況穩定下來。

另一名神經內科主治醫師秦敏檢判斷，男子應該是癲癇發作，在同事配合下，迅速展開應急處置，「我們5名隊員為在病人四周，覺得還是讓他側躺，防止嘔吐物誤吸，防止舌的咬傷。」其餘隨行醫師也配合處置並叫救護車。幾分鐘後，男子逐漸恢復意識，情況也得到穩定，5名醫師將病患交接給地鐵工作人員後才離開。

癲癇症常見症狀

根據本港醫管局的資料，癲癇症絕不等於精神科疾病，而是一種頗常見的腦神經系統疾病。這是由於腦神經細胞異常放電，因而引起陣發性的短暫大腦神經功能紊亂。

因應受影響的神經功能，患者會呈現不同的發病症狀，包括：全身痙攣、跌倒、咬舌、感覺麻木、發白日夢、目光呆滯、短暫記憶失常，胡言亂語或行動怪異等。

急救方法

若遇到癲癇症發作的人士，可參照醫管局所列的指引處理：

應該：

讓患者躺下，順其自然，只有在發生危險的情況下，才需要移動患者，以免產生意外，抽搐通常於幾分鐘內停止

保持患者呼吸暢通，鬆解頸上衣物，可以幫助呼吸；並應注意是否有嘔吐物、假牙或唾液等哽塞喉部，若有，應立即清除

保持空氣流通，避免人群聚集圍觀

密切觀察患者發病狀況，記錄發作時間、部位及過程

抽搐過後，應將患者轉身至復原臥式，以保持呼吸通暢，可用薄軟枕墊在頭下，讓患者舒適地慢慢復原

陪伴患者直至清醒，因為癲癇發作過後，患者可能會神智不清

患者清醒後應加以安慰，幫助他鎮定情緒

檢查患者身上是否攜帶癲癇證明書

不應該：

強塞東西放入患者口內

強行制止患者抽搐，因為可能引起更多損傷

給患者喝水或食物，因患者可能會有嘔心的感覺

給予患者服食額外的抗癲癇藥物

局部性癲癇的處理方法﹕

患者的發病雖不容易察覺，但如果患者做出危險動作，例如﹕走出馬路，應盡快制止。在安全情況下安慰患者，引導他離開危險環境。

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責任編輯：羅嘉欣