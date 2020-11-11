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涉於糖水店被搜出伸縮棍　售貨員被判160小時服務令

社會 12:26 2020/11/11

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（資料圖片）

警方於去年國慶日在長沙灣一糖水店進行搜查，找到1個腰包內藏伸縮棍，1名30歲售貨員被捕，早前承認1項管有攻擊性武器，今（11日）於西九龍裁判法院被判160小時服務令。裁判官判刑時指，控方無指控被告將如何使用涉案伸縮棍，以及現場是否有非法集結或暴動，接納報告建議判處社會服務令。

被告林智豪（30歲），報稱售貨員，早前承認1項管有攻擊性武器罪，控罪指他於2019年10月1日，在長沙灣福榮街「甜一刻」內管有1支伸縮棍，意圖將其作非法用途使用。

辯方今求情指，被告的社會服務令報告正面，並建議判中度社會服務令。

主任裁判官羅德泉判刑時指，控方案情沒有提及涉案多個袋子有何用途，亦沒有提及被告會如何使用涉案伸縮棍，以及現場是否有非法集結或暴動。裁判官決定接納報告建議，判以160小時社會服務令。

案情指，警方於去年10月1日中午，發現「甜一刻」內有一群形跡可疑人士，遂進行調查，並在現場發現1個內藏伸縮棍的腰包，被告接受調查時，承認腰包屬於他，警員作出拘捕，被告警誡下保持緘默。

店舖東主同意警方檢取閉路電視片段，片段顯示，案發當天凌晨有10多人輪流將大量袋子帶入店內。被告於當天早上約10時與其他人進入店鋪，當時攜帶著涉案腰包，被告與其他人逗留在店內，但未有進食，期間被告曾取出伸縮棍，並指示其他人調動座位。

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記者：林欣樂

國慶 長沙灣

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