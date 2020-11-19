【校長專欄】6年小學推生命教育重視親子關係　馬循校長：只為催谷校長請勿報讀

▲ 馬鞍山循道衞理小學推行6年的生命教育。

生命是一次旅程，必須經歷生老病死。讀書的時間也一定是一生中難忘的成長經歷，大家仲記唔記得，小學體驗過怎樣的生活呢？至今你又記得幾多呢？生命教育重要，但要怎樣教呢？試下我講下呢間小學由小一至小六怎樣教生命。

先由小一講起，叫「啟蒙禮」象徵一個新開始，是六年的「我的成長路計劃」的啟動儀式，每名學生獲發一個文件匣，學生於每一個學期初加插一頁，寫上成長及學習上的願景。

小二就開始豐富，叫「不一樣的爸媽」，活動為喚醒同學的關愛精神，令學生尊重及珍惜生命。先由學生訪問自己媽媽或親人，有關懷孕的過程及感受，學生將氣球放進衣內，體驗媽媽懷孕的辛勞，學生用盡方法保護胎兒，從而體會養育的心機及困難，學會感恩父母的養育的不辭勞苦，學懂對父母感恩。

小三就叫「意外人生」，透過活動讓學生體會意外受傷的感受，例如包裹住手臂不能活動自如，以及怎樣關懷受傷的同學，學生可從中明白如何積極面對人生的困難及挑戰，面對現實而不放棄。

小四則由肢體不健全的口足畫家，分享人生縱有缺陷或限制也可活出豐盛人生，同學也會試用口足畫畫。

小五則是教育學生「全然奉獻」，人生的確係需要為他人付出的。小六是我最喜歡的題目，叫「做一件事讓世界變得更美麗暨成長禮」，學生即將升讀中學，最需要學習的不是學術，而是訂立對社會有貢獻的夢想。

我相信，學生在這學校肯定可經歷有意思的6年生命教育。這間就是馬鞍山循道衞理小學，校長是陳錦輝，他說：「辦學團體的理念是重視生命教育，而這間學校的生命教育，則是特別著重是親子溝通，每節課後都需要與家長分享，而家長也要寫下鼓勵學生的說話，令親子之間有別具意義的交流。」

除了生命教育外，其實校長有另一句話令我更深刻的，就是「如果家長只為催谷小朋友學業成績，請勿報讀馬鞍山循道，因為不適合你。」幾有豪氣，我當時想，教導家長於生命中不盲目跟風，都是一樣很重要的生命教育。

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。