【營養補充】天氣轉涼幼兒易上吐下瀉多咳嗽　兒科醫生教補充營養4大要素增強免疫力

▲ 兒科專科醫生分享了4項要素，家長可讓孩子補充以增強免疫力。

天氣轉涼，孩子易患病，譬如近日本港有多間學校爆發上呼吸道感染個案。有台灣兒科醫生近日常被家長問到要讓孩子補充甚麼來增強免疫力，由嬰兒，到有偏食或易拉肚子孩子等等都可以吸收不同營養要素，家長不妨參考一下。如果對孩子吸收食物/補充品有何疑問，可以徵詢醫生的意見。

台灣兒科專科醫生陳敬倫是爸爸，他開設了facebook專頁「臭寶爸 – 兒科陳敬倫醫師」分享育兒健康等資訊。陳醫生上星期五（6日）發帖文，或許大家愈來愈常叫外賣，上吐下瀉的病患一直都很多，加上天氣轉涼，咳嗽咳不好的幾乎都是呼吸道融合病毒，亦陸續聽到爸媽指孩子班上有人確診腸病毒等，所以最近常常被問可以讓孩子補充甚麼來增強免疫力，他分享了以下資料讓家長參考。

喝母乳BB可減少呼吸道感染

嬰兒方面，最好的食物就是母乳，初乳更富含免疫球蛋白、乳鐵蛋白等能增加免疫力的成分，喝母乳的寶寶可以減少呼吸道感染、中耳炎、腸胃道感染、嬰兒猝死症等多種疾病的發生。而嬰幼兒額外補充乳鐵蛋白或可增強免疫力，但隨著腸道成熟、年紀漸大，乳鐵蛋白的保護效果愈來愈不明顯，所以還是天然的最好。

益生菌助增腸道免疫力

另一方面，陳醫生指出增加腸道免疫力最常被提到的就是益生菌，市面上的產品琳瑯滿目，大部分都對腸胃保健、腸胃炎的治療有幫助。陳醫生的兒子平日沒有吃益生菌，但遇到他肚子不舒服，會馬上叫他吞一顆益生菌。他分享如果是家裡有人嘔吐或拉肚子，除了勤洗手消毒，建議全家都吃益生菌。

補充鋅可改善腹瀉

如果子女有偏食、比較瘦小、拉肚子拉很久，容易缺鋅。鋅缺乏會造成免疫下降、皮膚炎、掉髮、腹瀉、味覺失調、厭食、傷口癒合能力變差等，補充鋅可以改善腹瀉、幫助口腔潰瘍、傷口修復。

維他命D促進腸道鈣質吸收

進入秋冬，日曬明顯不足，陳醫生表示跟兒子開始認真吃維他命D。維他命D最重要的功能就是促進腸道鈣質吸收，影響骨骼健康，所以缺乏它會造成低血鈣、佝僂症、容易骨折。維他命D也被認為與免疫功能、過敏氣喘、發炎疾病等相關，所以整天待在室內、很少出去活動的孩子可以考慮補充維他命D。醫生自己是用維他命D滴劑，早餐滴鮮奶咖啡裡。

最後，陳醫生提醒感冒、腸胃炎、腸病毒都回來了，雖然還沒看到流感病毒，但仍建議讓孩子打流感疫苗，減少得流感發生重症的機會。

有關內容獲《兒科醫師想的和你不一樣：0～5歲幼兒照護圖解寶典》四塊玉文創 授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕