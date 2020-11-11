【肺腺癌】女子食電子煙3年疑致肺腺癌　醫生：尼古丁電子煙致癌性極高

▲ 女子食電子煙3年疑致肺腺癌。

電子煙禍害大，更會致癌！台灣胸腔內科醫生蘇一峰就在Facebook專頁分享一名年輕女子吸了電子煙3年後，肺部就出現疑似肺腺癌的毛玻璃變化。

蘇醫生指，最近門診有一名年輕女患者，吸了3年電子煙。2018年時照CT沒有問題，但3年後，發現她的肺部出現一顆新的毛玻璃變化，疑似患上肺腺癌。

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蘇醫生警告，很多人以為電子煙少了焦油就不會致癌，但其實據美國紐約大學實驗室一項研究，尼古丁電子煙的致癌性極高。

研究分析

研究刊於美國國家科學院官方期刊PNAS，為長達1年的動物實驗。蘇醫生引述，實驗共犧牲了85隻小公鼠（FVB/N），其中45隻小公鼠周一至周五，每天使用4小時尼古丁電子煙（電子煙組），另外40隻小公鼠則20隻吸入一般大自然空氣與20隻吸入丙二醇與甘油蒸氣（對照組）。

在長達一年的實驗之下，電子煙組的小鼠有5隻提早夭折、對照組則有4隻夭折。

活下來的39隻電子煙組小鼠，高達9隻長出肺腺癌。（發生率22.5%）

對照組則是1隻長出肺腺癌（發生率2.5%），經過統計校正後，發現使用尼古丁電子煙的小鼠罹患肺癌比例是對照組的8.1倍。

電子煙危害

蘇醫生表示，電子煙不只會造成致死性的肺炎，還有許多肺部疾病，更不能減少菸害，還會增加不孕症的發生，男性產生陽痿，女性產生憂鬱症，會增加新型冠狀病毒的感染風險，還會讓大腦越來越笨，不只產生心肌病變，還會增加心臟缺血比傳統香菸還嚴重！比傳統香菸產生更高的肺部疾病風險！

電子菸與香煙，誰比較安全？目前來說還是言之過早。

傳統香煙被研究了一百年所以才能清楚瞭解它有這麼多危害，電子煙現在才剛被世界研究幾年而已，就爆出一堆傷害的論文了，全世界科學家都還不敢下結論那個煙比較安全。

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責任編輯：楊宛茜