  • 24°C
香港時間 : 20201111日 (三) 14:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3屆視帝】羅嘉良被指重病秘密返港就醫　「撈家」身型消瘦4字回應患癌傳聞

娛樂 13:12 2020/11/11

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

羅嘉良傳出患重病。

曾3奪TVB視帝的羅嘉良，近年主要在內地發展，今日有傳媒報導，羅嘉良早前秘密由內地返港，經14日隔離期後，被拍到曾出入癌症醫療中心，因而傳出羅嘉良患重病返港就醫，羅嘉良亦有向傳媒談及身體近況。

事實，早前羅嘉良在內地工作時，已因身體突然消瘦，傳出他患肝癌的消息，後來證實純屬炒作。

羅嘉良近年演出包括劇集版《無間道》。（東星圖片）

進出癌症醫療中心

然而羅嘉良近日暫離內地的妻女，秘密由內地返港，且被傳媒拍到現身筲箕灣一間癌症醫療中心，因而再度傳出他健康欠佳。

有指羅嘉良連日來都定時出入該中心，多在早上時段應診，更曾逗留長3小時。羅嘉良又被拍到外出用餐，但胃口不佳，全情食煙，並神情落寞。

羅嘉良其後回港找朋友，到中心是做核酸檢測，並否認患癌，叫大家放心，並稱「我人冇事！」

【無私的愛】照顧患先天性心臟病養子13年　張慧儀：30年華最美好時光都給他

    點擊圖片放大
    +3
    +2

羅嘉良現時已返回深玔，其好友艾威向傳媒有跟羅嘉良聯絡，對於羅嘉良患癌一事，艾威稱他沒說甚麼，只是笑笑作回應。

孭起兩頭住家

羅嘉良曾歷兩段婚姻，入行時早情定初戀女友方敏儀。二人於1998年結婚，並誕下兒子。惜於2008年離婚，當時更傳出宣萱是第三者。後方敏儀否認有第三者介入，並指跟羅嘉良因聚少離多而感情變淡。

09年，羅嘉良跟內地演員蘇岩再婚，2013年再為人父，誕下女兒羅詠婷。

近日羅嘉良現身內地做直播。

照顧兩頭住家的羅嘉良，責任沉重，除供兒子到加拿大讀書，亦計劃女兒英國留學。

努力賺錢的「撈家」，早前曾在內地現身網紅帶貨直播，卻被網民形容自降身價 。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【久休復出】傳「綺夢」張敏被內地綜藝力邀復出　收百萬人民幣酬勞網上直播試水溫
12:34 2020/11/10
【久休復出】傳「綺夢」張敏被內地綜藝力邀復出　收百萬人民幣酬勞網上直播試水溫
【妙答催婚】周海媚上內地直播節目被催婚　54歲美魔女秒速神回烈女宣言
15:48 2020/11/10
【妙答催婚】周海媚上內地直播節目被催婚　54歲美魔女秒速神回烈女宣言
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅
16:02 2020/11/10
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅
娛樂人物職業 羅嘉良 演員 離婚 宣萱 蘇岩 艾威 肝癌

最高瀏覽

【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
13:16 2020/11/10
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅
16:02 2020/11/10
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅
【回港易】政府宣布11月23日起廣東省或澳門回港港人　符合條件下可豁免14天檢疫
今日 09:55
【回港易】政府宣布11月23日起廣東省或澳門回港港人　符合條件下可豁免14天檢疫