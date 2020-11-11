【3屆視帝】羅嘉良被指重病秘密返港就醫　「撈家」身型消瘦4字回應患癌傳聞

▲ 羅嘉良傳出患重病。

曾3奪TVB視帝的羅嘉良，近年主要在內地發展，今日有傳媒報導，羅嘉良早前秘密由內地返港，經14日隔離期後，被拍到曾出入癌症醫療中心，因而傳出羅嘉良患重病返港就醫，羅嘉良亦有向傳媒談及身體近況。

事實，早前羅嘉良在內地工作時，已因身體突然消瘦，傳出他患肝癌的消息，後來證實純屬炒作。

▲ 羅嘉良近年演出包括劇集版《無間道》。（東星圖片）

進出癌症醫療中心

然而羅嘉良近日暫離內地的妻女，秘密由內地返港，且被傳媒拍到現身筲箕灣一間癌症醫療中心，因而再度傳出他健康欠佳。

有指羅嘉良連日來都定時出入該中心，多在早上時段應診，更曾逗留長3小時。羅嘉良又被拍到外出用餐，但胃口不佳，全情食煙，並神情落寞。

羅嘉良其後回港找朋友，到中心是做核酸檢測，並否認患癌，叫大家放心，並稱「我人冇事！」

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羅嘉良現時已返回深玔，其好友艾威向傳媒有跟羅嘉良聯絡，對於羅嘉良患癌一事，艾威稱他沒說甚麼，只是笑笑作回應。

孭起兩頭住家

羅嘉良曾歷兩段婚姻，入行時早情定初戀女友方敏儀。二人於1998年結婚，並誕下兒子。惜於2008年離婚，當時更傳出宣萱是第三者。後方敏儀否認有第三者介入，並指跟羅嘉良因聚少離多而感情變淡。

09年，羅嘉良跟內地演員蘇岩再婚，2013年再為人父，誕下女兒羅詠婷。

▲ 近日羅嘉良現身內地做直播。

照顧兩頭住家的羅嘉良，責任沉重，除供兒子到加拿大讀書，亦計劃女兒英國留學。

努力賺錢的「撈家」，早前曾在內地現身網紅帶貨直播，卻被網民形容自降身價 。